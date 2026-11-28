Beim Zürcher Mega-Projekt Warehouse in Altstetten kam es zu einem für die Gäste beunruhigenden Vorfall. Unbekannte Personen haben auf der Tanzfläche Pfefferspray versprüht – schon wieder.

Angela Rosser Journalistin News

Sich am Wochenende mit Freundinnen und Freunden treffen, die Arbeit Arbeit sein lassen und sich die Seele aus dem Leib tanzen – eigentlich wollen Menschen nichts weiter als das. Zu Tausenden strömen Tanz- und Feierwütige in Clubs und Konzertlocations.

Allein im Zürcher Club Warehouse haben über 4000 Menschen Platz. Ausgerechnet an diesen dicht besuchten Orten kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Zwischenfällen mit Pfefferspray.

«Enttäuschend und beunruhigend»

So auch in besagtem Club in Zürich-Altstetten am Freitagabend. «Mitten im Set von Headliner Hugel leerte sich die zuvor proppenvolle Tanzfläche in der Mitte, Leute schienen in alle Richtungen wegzuflüchten. Einige hielten sich Nase und Mund zu», erzählt ein Leser gegenüber Blick.

Er vermutet, dass jemand Pfefferspray versprüht habe. Auch auf Social Media melden sich Leute, die den Abend miterlebt haben. Eine Besucherin sagt, es sei eine «äusserst enttäuschende und beunruhigende Erfahrung» gewesen.

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Statement des Veranstalters

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kommunikationsverantwortliche des Veranstalters Mr. Samigo and Family, Sylwina Spiess, den Vorfall. «In der Nacht auf Samstag wurde gegen 23.30 Uhr im Bereich der Tanzfläche Pfefferspray eingesetzt.»

Der Sicherheitsdienst habe umgehend reagiert, Notausgänge wurden geöffnet, die Halle gelüftet und Wasser verteilt. «Die betroffenen Gäste wurden an die frische Luft begleitet und von der Sanität betreut. Wir bedauern zutiefst, dass unsere Gäste eine solche Situation erleben mussten», sagt Spiess.

Pfefferspray, Panik und Diebstähle

Im Club Warehouse ist es bereits die zweite Attacke. Auch am Eröffnungsabend Mitte November haben Unbekannte Pfefferspray versprüht.

Bereits nach dem ersten Vorfall sei das Sicherheitskonzept gezielt verschärft worden, betont Spiess. «Dass es trotz dieser Massnahmen erneut zu einem solchen Vorfall gekommen ist, nehmen wir sehr ernst.»

Besonders brisant ist, dass im Zusammenhang mit der Pfefferspray-Attacke auch Entreissdiebstähle begangen worden seien, wie es in dem Statement heisst. «In den letzten Wochen kam es auch an anderen Konzerten und Partys in Zürich zu Pfefferspray-Einsätzen, teilweise ebenfalls im Zusammenhang mit Diebstählen», so Spiess.

Eine Beschreibung der mutmasslich für den Pfefferspray-Vorfall verantwortlichen Person liege bereits vor. Die Stadtpolizei Zürich wurde informiert. Auch die Polizei bestätigt den Einsatz am Freitag. «Der Vorfall wurde kurz nach 23.30 Uhr via Sanität bei der Stadtpolizei gemeldet. Diese ist daraufhin umgehend ausgerückt. Ermittlungen zum Vorfall laufen, ebenso die Fahndung nach der Täterschaft.»

Zweite Attacke innert zwei Wochen

Über den vergangenen Freitagabend sagt der Leser, dass beim Einlass sehr gründlich kontrolliert worden sei. Trotzdem scheinen die Störenfriede das Spray in den Club geschmuggelt zu haben.

«Alle Gäste werden beim Einlass abgetastet, und ihre Taschen werden kontrolliert. Wer einen kleinen Gegenstand gezielt am Körper versteckt, um eine Straftat zu begehen, kann aber leider auch eine sorgfältige Kontrolle umgehen», erklärt Spiess.

Gruppe nach Rap-Konzert festgenommen

Auch im Zürcher Hallenstadion kam es bei einem Konzert von US-Rapper Don Toliver Ende Oktober zu einer Attacke mit Pfefferspray. Einige der Betroffenen berichteten auch hier, dass sie in dem Gedränge und der durch das Spray ausgelösten Panik bestohlen wurden.

Wie die Polizei mitteilte, konnte mit der Unterstützung des Sicherheitsdiensts eine vierköpfige Gruppe festgenommen und mutmassliches Diebesgut sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen liegen bei den Behörden.

Wurdest du während einer der Pfefferspray-Attacken bestohlen? Dann melde dich via Whatsapp bei uns: 079 813 80 41.