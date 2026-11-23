Beim Konzert des US-Rappers in Manchester kam es am Sonntagabend zu einem Vorfall. Vor einem Monat war es in Zürich genauso.

Darum gehts Nach einem Tränengasvorfall wurde Don Tolivers Konzert in Manchester am Sonntagabend gegen Ende evakuiert

Laut Polizei betreuten Rettungsdienste betroffene Personen; schwere Verletzungen wurden nicht gemeldet

In Zürich wurden vor weniger als einem Monat nach einem Pfeffersprayvorfall bei einem Konzert desselben Rappers vier Personen wegen Diebstählen festgenommen; das Konzert wurde fortgesetzt

Yannick Weber Blick Newsdesk

Am Sonntagabend wurde in der Konzerthalle Co-Op Live in Manchester, England, möglicherweise nur knapp ein Drama verhindert. Gegen Ende des Konzerts des Rappers Don Toliver musste die Halle nach einem «Zwischenfall» mit Tränengas komplett evakuiert werden. In Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie sich die Menge rasch um einen bestimmten Punkt in der Nähe der Bühne zerstreut. Glücklicherweise führte das Gedränge nicht zu einem menschlichen Drama.

«Personen mit Anzeichen einer Beeinträchtigung werden von den Rettungsdiensten betreut, und es wurden keine schweren Verletzungen gemeldet», teilte die Polizei von Greater Manchester mit, während zahlreiche Rettungsfahrzeuge noch rund um die Halle im Einsatz waren. Sie hat bisher keine Informationen zu möglichen Festnahmen oder zu den Motiven für den Angriff bekannt gegeben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vor weniger als einem Monat ereignete sich ein ähnlicher Vorfall im Hallenstadion in Zürich, und zwar während des Konzerts desselben Don Toliver. Damals wurden vier Personen festgenommen, weil sie im Durcheinander nach einem Pfefferspray-Angriff Diebstähle begangen hatten. Auch dieser Vorfall ereignete sich gegen Ende des Konzerts. Das Konzert musste nicht unterbrochen werden, und einige Personen wurden vor Ort behandelt, bevor sie das Ende der Show erleben konnten.