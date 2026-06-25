Die Nati hat Kanada im WM-Gruppenspiel geschlagen. Und in der Schweiz wurde gefeiert und gejubelt. Etwas zu heftig ging es dabei offenbar in Zürich zu. Die Polizei musste ausrücken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz besiegt Kanada 2:1, holt Gruppensieg bei der WM

Feiernde Fans blockieren Verkehr, beschädigen Tram und Auto in Zürich

Stadtpolizei Zürich: Keine Verletzten, keine Festnahmen während der Einsätze

Wir sind weiter! Die Schweizer Nati ist der Gruppensieg bei der WM gelungen. Am Mittwoch ging das Match mit 2:1 gegen Kanada zu Ende. Klar, dass da die Freude gross war. Und so wurde auf der Strasse gejubelt und gefeiert – inklusive Autocorso. Und wie! Besonders in Zürich.

Aufnahmen auf Social Media zeigen, wie Dutzende Natifans ihrer Freude freien Lauf lassen. Sie springen, tanzen und singen. Einige von ihnen klettern auch auf Schilder und einen Container oder zünden Pyros. In einem Clip sind auch ein Tram und Scherben auf dem Boden zu sehen.

Und so kam schliesslich auch die Polizei dazu. «Kurz vor Mitternacht ging bei der Stadtpolizei die Meldung über mehrere Dutzend feiernde Fussballfans in der Nähe der VBZ-Haltestelle Schiffbau ein. Sie sollen den Verkehr blockieren», sagt Marc Surber von der Stadtpolizei Zürich am Donnerstag zu Blick.

Die Folge: Mehrere Patrouillen rückten aus. Vor Ort konnte die Situation beruhigt werden.

Auch an die Langstrasse musste die Polizei

Ganz friedlich ging es aber nicht zu. Surber: «Aus dem Pulk heraus sollen noch vor dem Eintreffen der Polizei eine Scheibe an einem Tram und ein Personenwagen beschädigt worden sein.» Die Stadtpolizei Zürich ermittelt. Verletzt oder festgenommen wurde niemand.

Nicht nur an die VBZ-Haltestelle musste die Polizei in der Nacht ausrücken, sondern auch an die Langstrasse. Kurze Zeit seien viele Feiernde auf der Strasse gewesen. Dabei wurde auch niemand verletzt. Surber: «Mit dem Beginn der nächsten Spiele beruhigte sich die Lage an der Langstrasse wieder.»