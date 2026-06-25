Am Mittwochabend traf die Nati auf ihren letzten Gegner der Gruppenphase. Nach einer ereignisreichen zweiten Halbzeit konnten sich unsere Spieler das 2:1 gegen Kanada sichern. Trotz Einzug in den Sechzehntelfinal spaltet die Leistung der Schweiz unsere Community.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz besiegt Kanada 2:1 und erreicht Sechzehntelfinal der WM

Leser kritisieren Defensive, loben aber den verdienten Sieg der Nati

Leserumfrage: 46 Prozent der 3800 Befragten wünschen sich den Iran als nächsten Gegner

Alessandro Kälin Redaktor Community

Für die Schweizer Nati geht es weiter in den Sechzehntelfinal. Mit einem 2:1 sicherten sich unsere Spieler obendrein den Gruppensieg. Den Anfang machte Ruben Vargas gleich nach der Halbzeit. In der 57. Minute baute Nati-Joker Johan Manzambi den Vorsprung weiter aus. Lange passierte nichts mehr, bis Kanadas Promise David dann doch noch an der Schweizer Verteidigung vorbeikam.

Nach Abpfiff ist die Freude bei Spielern und Fans gross. Doch das eine Tor der Kanadier liess doch einige zittern. Einige Leserinnen und Leser blicken kritisch auf die bisherigen Spiele unserer Mannschaft zurück.

«Die letzten 10 Minuten haben mich die Fingernägel gekostet»

Unzufriedenheit macht sich in der Kommentarspalte bei vielen breit. Rolf Baumgartner kommentiert etwa: «Einmal mehr lässt sich die Nati Ende des Match zu fest hinten hinein drängen. Schon wieder ein dummes Tor am Ende!» Marcel Meuler kreidet an: «Nach dem 2:0 hat man gesehen, dass die Schweizer wieder die Arbeit verweigert haben. Klar wurden die Kanadier stärker, aber etwas Gegenwehr wäre angebracht gewesen.» Peter Hunziker teilt: «Die letzten 10 Minuten haben mich die Fingernägel gekostet.»

Bruno Castro ist von der bisherigen Turnierleistung als Ganzes enttäuscht: «Ich habe bisher an dieser WM noch keine überzeugende Leistung der Schweizer Mannschaft gesehen. Ich hätte da schon mehr erwartet.» Fritz Knaller sieht ebenfalls schwarz: «In jedem Spiel haben die Schweizer ein Tor gekriegt. Kein gutes Zeichen.» Fritz Knaller bringt die Emotionen vieler auf den Punkt: «Die Schweiz gewinnt, aber überzeugt nicht!»

«Wir haben absolut verdient gewonnen!»

Bei anderen kommt die Lust zum Feiern auf. Pedro Pinheiro lobt unsere Spieler für ihre Leistung: «Die Kanadier waren sackstark! Die Nati hat top verteidigt und zwei Tore erzielt. Was will man mehr? Das Turnier ist noch lange und die Spieler müssen ihre Kräfte einteilen.» Urs Kumli kann nur zustimmen: «Ja, es war am Ende knapp. Aber gegen das Heimteam war das ja auch zu erwarten. Die haben bis am Schluss gekämpft. An einer WM zählen die Resultate. Und da liefern wir ab!»

Für Theo Märki ist klar: «Auch wenn am Schluss noch ein bisschen gezittert werden musste, wir haben absolut verdient gewonnen!» Auch Erich Fröhli hat nur schöne Worte übrig: «Tolles, lebendiges Spiel mit viel Spannung. Hat viel Spass gemacht. Danke an beide Teams.»

Wie geht die WM nun weiter?

Eine letzte Lesergruppe hat die Augen bereits auf den Sechzehntelfinal gerichtet. Alexander Keller ist noch sehr verhalten: «Die richtigen Gegner kommen erst noch. Erst ab jetzt sieht man, wie stark die Nati wirklich ist.» Auch Gianni Vetter ist gespannt, wie es weitergeht: «Es folgen jetzt nur noch starke Teams. Ich habe da so meine Bedenken!» Auf wen die Schweiz als Nächstes trifft, ist noch offen.

In einer Leserumfrage mit über 3800 Teilnehmenden teilt unsere Community, wen sie sich als nächsten Gegner für die Nati wünscht. Eine Mehrheit von 46 Prozent hofft auf die iranische Nationalmannschaft. Weitere 37 Prozent hoffen auf die Algerier. Die verbleibenden 17 Prozent wollen den ägyptischen Starspieler Mohamed Salah gegen die Schweiz in Aktion sehen.

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