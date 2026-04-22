Prozessauftakt in Zürich: Dem gebürtigen Kosovaren Endrit D. (35) wird versuchte Tötung vorgeworfen. 2023 rammte er einen Velofahrer, 2024 warf er am Travis-Scott-Konzert eine brennende Fackel auf einen Teenager.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Velofahrer stürzte 2023, nachdem er von einem Auto-Rowdy gerammt wurde

Derselbe Rowdy warf 2024 Pyro-Fackel auf Konzert, verletzte Teenager leicht

Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchter Tötung und schwerer Körperverletzung an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Zürcher Rosengartenstrasse ist für Velofahrer ein hartes Pflaster. Besonders im Morgenverkehr. Lastwagen und gestresste Autofahrer donnern die 50er-Strecke Richtung Hardbrücke hinab – dicht an dicht, Spur an Spur. Unter ihnen: Endrit D.* (35), der sich über einen Velofahrer vor ihm aufregt. Er hupt, fährt dicht auf. Doch der Velofahrer lässt sich nicht beeindrucken. Also rammt D. ihn kurzerhand. Der Mann stürzt mitten auf der Strasse. Endrit D. fährt weiter.

So beschreibt die Zürcher Staatsanwaltschaft den Unfall im April 2023. Der Autofahrer, ein gebürtiger Kosovare, muss sich nun vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Ihm werden versuchte vorsätzliche Tötung und weitere Delikte vorgeworfen. Der Prozess startet am Donnerstagmorgen.

Ramm-Manöver laut Anklage ein Racheakt

Staatsanwalt in dem Verfahren ist der Raser-Jäger Michael Huwiler. Er muss dem Gericht beweisen, dass Endrit D. den Velofahrer töten wollte – oder dessen Tod zumindest in Kauf nahm.

Die Anklageschrift beschreibt das Vorgehen des mutmasslichen Täters detailliert. Endrit D. fährt an jenem Morgen die Rosengartenstrasse hinab Richtung Hardbrücke. Vor ihm: Velofahrer Luca K.*, der mit knapp 50 km/h unterwegs ist. Obwohl dies bereits die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist, versucht Endrit D., ihn zum Spurwechsel zu nötigen.

Er hupt mehrfach und fährt bis auf etwa drei Meter auf Luca K. auf. Kurz vor der Hardbrücke überfährt er eine Sicherheitslinie, um rechts zu überholen. Auto und Velo fahren kurze Zeit sehr nah nebeneinander. Sekundenlang. Dann zieht D. nach links und rammt Luca K. – «um ihm eine Lektion zu erteilen», wie es in der Anklageschrift heisst.

Der Velofahrer stürzt und wird «nur durch Zufall» nicht von den Fahrzeugen hinter ihm überrollt. Er kommt mit einer ausgerenkten Schulter, einem gebrochenen Finger und Schürfwunden davon. Endrit D. ist da schon verschwunden.

Die Staatsanwaltschaft argumentiert, Endrit D. habe gewusst, dass Luca K. durch das Rammen im dichten Morgenverkehr auf einer 50er-Strecke hätte überrollt werden und sterben können. Deshalb die Anklage wegen versuchter Tötung.

Fackel in Konzert-Publikum geworfen

Noch am selben Tag nimmt die Polizei ihn fest. Er sitzt zwei Tage in Untersuchungshaft. Doch damit nicht genug: Etwa ein Jahr später, im Juli 2024, wird D. laut Anklage erneut straffällig. An einem Konzert des US-Rappers Travis Scott hebt er eine Pyro-Fackel vom Boden auf und wirft sie in die Menge. Die Fackel ist zwischen 1000 und 2000 Grad heiss und trifft den Teenager Henry M.** (16).

«Ich war mit zwei Kollegen am Konzert», sagt M. zu Blick. «Dann sah ich, wie auf der anderen Seite des Stadions eine Fackel gezündet wurde.» Travis Scott habe das Konzert unterbrochen und den Pyro-Zünder aufgefordert, die Fackel auszumachen. Henry M. und seine Freunde hätten gewartet, bis es weitergeht. «Dann sah ich plötzlich die Fackel in der Luft, wie sie näher und näher kam», erinnert er sich.

0:25 Leservideo zeigt: Hier wirft ein Chaot die Fackel ins Publikum

Einer seiner Kollegen filmt. Auf dem Video sieht man, wie Henry M. sich im letzten Moment zur Seite duckt. Die Konzertbesucher um ihn herum springen auseinander. M. erzählt: «Die Fackel hat mich kurz am Kopf getroffen und dann meine Hände leicht verbrannt. Es tat nicht so fest weh.»

0:24 Video zeigt den Moment: Pyro-Chaot wird von Security auf den Boden gerückt

«Er bereut das bestimmt»

Diesmal kommt Endrit D. vorerst davon. Erst viereinhalb Monate später wird er festgenommen. Die Staatsanwaltschaft führt die beiden Verfahren zusammen. Beim Pyro-Wurf geht sie von versuchter schwerer Körperverletzung und mehrfacher Gefährdung des Lebens aus. Henry M. selbst nimmt es dem Angeklagten nicht übel: «Er bereut das bestimmt», sagt er.

Der Prozess beginnt am Donnerstag um 8.30 Uhr. Blick berichtet live aus dem Gerichtssaal. Der Angeklagte und sein Anwalt wollten sich auf Anfrage nicht zu den Vorfällen äussern. Es gilt die Unschuldsvermutung.

* Name geändert

** Name bekannt