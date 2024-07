Pyro-Skandal an Konzert von Rap-Star Travis Scott

Pyro-Skandal an Konzert von Rap-Star Travis Scott

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 Plötzlich zündet ein Besucher mitten in der Menge eine Pyrofackel.

Johannes Hillig Redaktor News

Die Stimmung war ausgelassen. Das Zürcher Hallenstadion brechend voll. Kein Wunder: Mega-Star Travis Scott (33) heizte der Menge ordentlich ein. Gerade wollte der Rapper mit einem neuen Song nachlegen, als er plötzlich abbricht. Er ruft nach der Security vor Ort. Der Grund: Mitten in der Menge hatte ein Besucher, eine Pyrofackel gezündet. Aber nicht mit Scott. Musik aus. Konzertunterbruch! So lange bis der Typ rausgeworfen wird.

Der Pyro-Chaot versucht sich noch aus der Affäre zu ziehen. Aufnahmen zeigen, wie er mit voller Kraft die Fackel auf die oberen Ränge schmeisst. Währenddessen buht das Publikum und Scott feuert die Security an: «Los schnappt ihn euch.» Danach geht das Konzert wieder weiter.

Videos von dem Vorfall gehen gerade auf Tiktok viral. Das Hallenstadion hat sich auf Anfrage von Blick bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.

Warst du bei dem Konzert dabei? Hast du den Pyro-Vorfall live miterlebt? Dann melde dich bei uns. Am einfachsten erreichst du uns via Blick-App. Klicke unten auf das Kamera-Icon in der Navigation und lade deine Bilder, Videos oder Text-Inputs hoch. Die Blick-App gibts für iPhones und Android-Handys.

Du kannst uns deinen Beitrag auch per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch senden. Den direkten Draht zur Redaktion hast du mit der Nummer 044 259 8989.

Zehn Tote bei Auftritt

Travis Scott ist eine prominente Figur der US-Rap-Szene. Seit 2015 hat er vier Alben herausgebracht. Früher war er mit der Influencerin Kylie Jenner (26) liiert, mit der er zwei Kinder hat.

Werbung

Weltweit sorgte der Rapper für Schlagzeilen, als es während eines Auftritts im November 2021 beim Astroworld-Festival im dichten Gedränge vor der Bühne zu einer Panik kam. Zehn Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

Rund 50'000 Menschen hatten das von Scott organisierte Festival besucht. Dem Musiker und den anderen Veranstaltern wurde unter anderem vorgeworfen, dass es zu wenig Sicherheitsvorkehrungen gegeben habe und dass das Konzert zu spät abgebrochen worden sei. Scott hatte Vorwürfe von Fahrlässigkeit abgewiesen.

Es wurde zwar gegen den Rapper ermittelt. Am Ende gab es aber keinen Strafprozess, da es keine ausreichenden Hinweise für eine Straftat gab.