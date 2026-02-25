Seltsame Szenen vor einem Kreisel in Losone TI: Eine Fahrerin steigt aus ihrem Auto aus und schlägt auf das Auto seines Hintermannes ein, nachdem dieses sie kurz zuvor gerammt hat. Der Hintermann rast davon, überschlägt sich und landet im Graben.

Autounfall in Losone TI: Fahrer stürzt nach Streit einen Abhang hinunter

Das Auto überschlug sich und landete auf einem anderen Fahrzeug

Das Auto überschlug sich und landete auf einem anderen Fahrzeug

Zwei Insassen, keine Verletzten laut Kantonspolizei Tessin

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine skurrile Situation spielte sich am Mittwochnachmittag in Losone TI ab. Kurz vor einem Kreisel rammt ein Auto das Fahrzeug vor ihm. Die Fahrerin des gerammten Autos steigt daraufhin empört aus und schlägt auf das Auto ihres Hintermannes ein. Dieser schiebt das Fahrzeug vor ihm aus dem Weg und rast durch den Kreisel. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Auto und stürzt einen Abhang hinunter.

Blick liegt ein Video vor, das die ganze Szene zeigt. Laut Informationen von Ticino Online überschlägt sich das Auto des Rüpel-Fahrers beim Sturz und kommt schliesslich auf einem Parkplatz zum Stillstand. Dabei landete es auf dem Dach eines weiteren Fahrzeuges.

Keine Verletzten laut Kantonspolizei

Die Kantonspolizei Tessin ist über den Vorfall informiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage. Die Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug von sich aus verlassen. Sachschäden wurden bereits gemeldet. Laut Ticino Online befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Mann und eine Frau im verunfallten Auto.