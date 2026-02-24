Erstmals im Jahr 2026 stieg die Temperatur in der Schweiz über 20 Grad: An der Messstation in Cevio im Tessin wurden am Dienstag ungewöhnlich früh 20 Grad gemessen.

In Cevio, Tessin, knackte es am Dienstag erstmals 2026 20 Grad

20 Grad wurden 3 Wochen früher als Durchschnitt erreicht, sagt Meteo Schweiz

20 Grad wurden 3 Wochen früher als Durchschnitt erreicht, sagt Meteo Schweiz

Zwischen 1991–2020 wurde diese Marke durchschnittlich erst am 15. März erreicht

Meteorologen hatten es am Montag bereits angekündigt. Jetzt ist es offiziell: Die 20-Grad-Marke ist in der Schweiz zum ersten Mal in diesem Jahr geknackt worden. An der Messtation in Cevio im Tessin kletterten die Temperaturen am Dienstagmittag über 20 Grad Celsius.

Das zeigen Messwerte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz. Damit wurde die 20-Grad-Marke in diesem Jahr auf der Alpensüdseite rund drei Wochen früher erreicht als im Durchschnitt, wie es vonseiten des Wetterdienstes hiess.

In der Referenzperiode von 1991 bis 2020 wurde die 20-Grad-Marke südlich der Alpen im Durchschnitt erst am 15. März geknackt.

Der Zeitpunkt für die ersten 20 Grad in einem Jahr kann jedoch beträchtlich variieren. So wurde die Marke auch schon deutlich früher überschritten.

Im Jahr 2013 wurde auf der Alpensüdseite bereits am 4. Januar zum ersten Mal über 20 Grad gemessen. Im Jahr 1941 wurde es an der Messstation Locarno-Monti zum ersten Mal erst am 21. Mai über 20 Grad warm.