Bündner Skilift stellt Betrieb für diese Saison ein

Der Schlepplift Survih am Übungshang in Samedan GR hat einen technischen Defekt. Die Reparatur würde laut den Betreibern sechs Wochen dauern, weshalb die Winter-Saison nun vorzeitig vorbei ist. Ganz fällt das Skifahren im Dorf aber nicht aus.

In Samedan liegen aktuell rund 70 cm Schnee

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die weisse Pracht ist zurück in den Schweizer Bergen – dank der üppigen Schneefälle in der letzten Woche. Das hat viele Skigebiete aufatmen lassen, endlich ist der Winter zurück. Doch in Samedan GR kann man davon nicht profitieren: «Schweren Herzens müssen wir den Betrieb des Skilifts Survih für diese Saison definitiv einstellen», schreiben die Lift-Betreiber auf Instagram. Zuerst hat «Südostschweiz» darüber berichtet.

Das Problem hat nichts mit dem Wetter zu tun. Vielmehr gab es beim Schlepplift vor rund drei Wochen einen technischen Defekt. Jetzt ist klar: «Die notwendigen Reparaturen würden mehr als sechs Wochen in Anspruch nehmen», schreiben die Betreiber auf Instagram und ihrer eigenen Website. Deshalb sei es nicht mehr möglich, den Skilift in diesem Winter wieder in Betrieb zu nehmen.

Schnee wäre genug vorhanden

Für die Betreiber und die Fans des Survih-Lifts ist das ärgerlich. Denn eigentlich wäre die Schnee-Situation derzeit perfekt. In der Oberengadiner Gemeinde liegen knapp 70 cm Schnee. Der Schlepper am westlichen Dorfrand, der auf fast 1900 Meter über Meer hochgeht, ist bei vielen Familien als Übungslift für den Nachwuchs beliebt. Die Preise für eine Tageskarte sind mit 39 Franken respektive 24 Franken für ein Kind überschaubar – und deutlich tiefer als im benachbarten Skigebiet Corviglia in St. Moritz GR.

Immerhin bleibt der sogenannte Zauberteppich, ein Förderband neben dem Schlepplift, weiter geöffnet. Damit können die kleinen Skifahrer und Snowboarderinnen weiter ihre ersten Abfahrten am Übungshang in Samedan machen. Auch das Restaurant vor Ort ist weiter in Betrieb. Inhaberinnen und Inhaber einer Saisonkarte erhalten wegen des Lift-Ausfalls 50 Prozent des bezahlten Betrags zurück. Betroffene sollen sich laut Angaben der Betreiber per E-Mail melden, an die Adresse info@skilift-survih.ch.