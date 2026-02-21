Schwere Schneefälle haben in den Alpen und Südosteuropa zu Chaos geführt. Allein in Österreich starben am Freitag fünf Menschen bei Lawinen, in Slowenien waren 29'000 Haushalte ohne Strom.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftige Schneefälle in Alpen und Südosteuropa, hohe Lawinengefahr seit Tagen

In Österreich starben allein am Freitag fünf Menschen durch Lawinen

29'000 Haushalte in Slowenien am Samstag ohne Strom nach Schneefall War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Alpen und Regionen Südosteuropas haben mit den Folgen heftiger Schneefälle zu kämpfen. Die Lawinengefahr bleibt hoch. In Österreich, Norditalien und der Schweiz sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. In Slowenien waren am Samstag Zehntausende Menschen ohne Strom.

Im Süden Bayerns erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Lagen oberhalb von 1000 Metern auch am Samstag weiteren Schneefall. Oberhalb von 1600 Metern sei die Lawinengefahr gross, unterhalb sogar erheblich, teilte der Lawinenwarndienst Bayern am Samstag mit. Das Hauptproblem sei Neuschnee.

Fünf Lawinen-Tote in Österreich

Lawinen könnten sich bereits durch geringe Zusatzbelastung lösen und auch exponierte Wege treffen. Angesichts üppiger Schneefälle ist die Lawinengefahr in vielen europäischen Wintersportregionen derzeit hoch. In den vergangenen Tagen meldeten die Behörden immer wieder schwere Lawinenabgänge. Auch die Schweiz ist betroffen. Während Anfang Woche vor allem das Wallis im Fokus stand, ist die Lawinengefahr momentan vor allem im Kanton Graubünden gross (Lawinengefahr Stufe 4).

In Österreich kamen allein am Freitag fünf Menschen ums Leben. In St. Anton am Arlberg konnten zwei Menschen nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Von den drei zunächst verletzt geborgenen Personen sei am Abend eine im Krankenhaus gestorben.

Vater und Sohn in Tirol verunfallt

Im Tiroler Skigebiet Nauders wurde laut Polizei ein 42-jähriger Skifahrer aus Thüringen abseits der Piste von einer Lawine erfasst und getötet. Sein 16-jähriger Sohn habe schwer verletzt überlebt. Die beiden wollten demnach einen Nordhang queren, als sich ein rund 400 Meter breites Schneebrett löste und beide Wintersportler etwa 200 bis 300 Meter mitriss.

Am Samstag erfasste eine Lawine in Serfaus in Tirol eine Person. Die Retter versuchten, das Opfer wiederzubeleben, teilte die Polizei mit. Die Person befindet sich in Lebensgefahr. Das Land Tirol hat am Samstag 13.30 Uhr eine behördliche Gefahreninformation via AT-Alert an alle in Tirol eingeloggten Mobiltelefone geschickt.

In Österreich starben in dieser Saison bereits 18 Menschen bei Lawinenabgängen. Durchschnittlich liegt die Zahl der Lawinenopfer in der gesamten Wintersaison bei rund 20.

Österreich setzt Armee ein

In Tirol waren zuletzt bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Lawinenlage ist brisant. Allein am Freitag zählten die Behörden mehr als 30 Lawinen-Einsätze in dem auch bei deutschen Wintersportlern beliebten Bundesland. Insgesamt waren es in den vergangenen sieben Tagen 200.

Am Samstag wurde laut österreichischer Nachrichtenagentur APA das Bundesheer eingesetzt. Vorgesehen seien Erkundungsflüge zur Lagebeurteilung sowie Personentransporte der Bergrettung, die in weiterer Folge Lawinensprengungen und Windenbergungen durchführen solle.

Auch Ungarn und Slowenien leiden

Heftige Schneefälle wurden auch aus dem Westen Ungarns berichtet. In der Kleinstadt Köszeg wurden am Freitag 36 Zentimeter Neuschnee gemessen, in der Sopron an der Grenze zu Österreich am Samstag 27 Zentimeter, wie der ungarische Wetterdienst HungaroMet mitteilte. Starke Windstösse sorgten in dem betroffenen Gebiet ausserdem für Schneeverwehungen.

Von starken Schneefällen betroffen war auch der Nordosten Sloweniens. In der Umgebung von Maribor waren am Samstag immer noch 29'000 Haushalte ohne Strom, wie der Versorger Elektra Maribor mitteilte. Am Freitag hatten sogar noch 70'000 Kunden unter Stromausfall gelitten. Montageteams aus dem ganzen Land würden unter Hochdruck daran arbeiten, die von den Schneefällen ausser Kraft gesetzten Transformatoren wieder zum Laufen zu bringen, hiess es.