Im österreichischen St. Anton am Arlberg ging am Freitagnachmittag eine Lawine ab. Fünf Personen wurden verschüttet. Vier Bergrettungen und drei Helikopter waren im Einsatz.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im österreichischen St. Anton ging am Freitagnachmittag laut der Leitstelle Tirol am Arlberg eine «riesige Lawine» ab, berichtet der Sender ORF. Fünf Personen wurden verschüttet.

Vier Bergrettungen und drei Helikopter waren im Grosseinsatz vor Ort. Laut ORF konnten die Einsatzkräfte alle Verschütteten aus den Schneemassen befreien. Eine Person sei schwer verletzt in die Klinik gebracht worden. Zu den weiteren Wintersportlern seien am Nachmittag keine weiteren Angaben gemacht worden.

