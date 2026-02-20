DE
Grosseinsatz im österreichischen St. Anton
Lawinenabgang am Arlberg – fünf Verschüttete

Im österreichischen St. Anton am Arlberg ging am Freitagnachmittag eine Lawine ab. Fünf Personen wurden verschüttet. Vier Bergrettungen und drei Helikopter waren im Einsatz.
Publiziert: vor 23 Minuten
Am Freitagnachmittag wurden fünf Personen bei einem Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg verschüttet.
Foto: AFP
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Im österreichischen St. Anton ging am Freitagnachmittag laut der Leitstelle Tirol am Arlberg eine «riesige Lawine» ab, berichtet der Sender ORF. Fünf Personen wurden verschüttet. 

Vier Bergrettungen und drei Helikopter waren im Grosseinsatz vor Ort. Laut ORF konnten die Einsatzkräfte alle Verschütteten aus den Schneemassen befreien. Eine Person sei schwer verletzt in die Klinik gebracht worden. Zu den weiteren Wintersportlern seien am Nachmittag keine weiteren Angaben gemacht worden. 

+++ Update folgt +++

