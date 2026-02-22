Ein 57-jähriger Taucher aus Italien schwebt in Lebensgefahr, nachdem er heute kurz vor 12 Uhr bei einem Tauchgang im Luganersee bei Riva San Vitale TI in Schwierigkeiten geriet. Rettungskräfte brachten ihn per Helikopter ins Spital.

Tauchergruppe zog den Mann ans Ufer und leistete Erste Hilfe

Verletzter wurde per Rega ins Spital gebracht, Zustand lebensbedrohlich

Tauchdrama in Riva San Vitale TI. Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, war eine Gruppe von vier Tauchern unweit vom Ufer des Luganersees unter Wasser. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein 57-jähriger Italiener in Schwierigkeiten und musste von seinen Tauchpartnern an die Oberfläche und dann ans Ufer gezogen werden.

Am Ufer starteten die Männer mit Wiederbelebungsmassnahmen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verletzte musste schliesslich mit der Rega ins Spital geflogen werden. Nach Angaben der Ärzte befindet sich der Mann in einem lebensbedrohlichen Zustand.