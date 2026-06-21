Schon wieder ein Swiss-Flug nach Indien abgebrochen! Flug LX154 kehrte am Sonntag nach Zürich zurück – Verdacht auf Reifenschaden. Passagiere wurden auf Alternativflüge umgebucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Flug LX154 kehrte am 21. Juni von Bukarest nach Zürich zurück

Verdacht auf Reifenschaden, Teile auf der Startbahn in Zürich gefunden

Zweite Indien-Kehrtwende im Juni, 1. Vorfall wegen Treibstoffpartikeln im Triebwerk

Eigentlich sollte es nach Mumbai gehen. Doch statt in der indischen Metropole landeten die Passagiere an Bord des Swiss-Fluges LX154 am Sonntag wieder in Zürich. Über Bukarest drehten die Piloten des Airbus A330 um. Der Grund: Verdacht auf einen Reifenschaden.

«Nach dem Start wurden auf der Startbahn des Flughafens Zürich Reifenteile gefunden, die nach ersten Erkenntnissen vom eingesetzten Airbus A330 stammen könnten», sagt Swiss-Sprecherin Anja Beeler zu Blick.

Da unklar war, woher die Reifenteile kamen, entschied sich die Crew wieder für die Rückkehr nach Zürich. «So können wir das Flugzeug an unserem Heimatstandort umfassend überprüfen und gleichzeitig verhindern, dass die Maschine aufgrund zusätzlicher Kontrollen oder notwendiger Arbeiten im Ausland länger ausfällt.»

Es ist die zweite Indien-Kehrtwende innerhalb kurzer Zeit

Beeler betont, dass Swiss bewusst ist, dass die Rückkehr für die Passagiere mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Das bedauere man sehr. «Einen Grossteil der betroffenen Gäste konnten wir bereits auf alternative Verbindungen umbuchen. Wir setzen alles daran, dass alle Passagierinnen und Passagiere ihre Reise nach der Rückkehr nach Zürich so schnell wie möglich fortsetzen können.»

Es ist die zweite Indien-Kehrtwende innerhalb kurzer Zeit. Erst Anfang Juni musste eine Swiss-Maschine nach Neu-Delhi umkehren. Damals meldete das System mögliche Partikel im Treibstoffkreislauf von Triebwerk 1. Eine Reparatur im Ausland wäre kompliziert geworden. Deshalb entschied die Crew: Sofortige Kehrtwende!



