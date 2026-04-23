Kuriose Szene auf der A15 bei Volketswil ZH: Ein Mann auf einem Elektromobil fuhr am Donnerstagnachmittag auf die Autobahn. Die Polizei erhielt mehrere Meldungen, doch bei ihrer Patrouillenfahrt war der Mann verschwunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit Elektromobil auf A15 bei Volketswil

Autofahrer hupten vergebens, Polizeipatrouille fand E-Rollstuhlfahrer nicht

Mehrere Meldungen gegen 15.30 Uhr, genaue Umstände bleiben wohl ungeklärt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

«Ich dachte: ach du Scheisse!» Ein Leserreporter hat am Donnerstagnachmittag beim Einfahren auf die Autobahn A15 bei Volketswil ZH eine kuriose Szene gefilmt.

In einem Video, das der Leserreporter Blick sendet, sieht man, wie ein älterer Herr auf einem Elektro-Rollstuhl auf die Autobahn auffährt. «Viele Autos sind am Hupen gewesen», berichtet der Augenzeuge. Doch das habe den Mann auf dem Elektromobil nicht interessiert. «Er hatte einen Helm auf und Hörgeräte drin. Er wirkte auch ein bisschen verwirrt.»

Mehrere Meldungen bei der Polizei eingegangen

Als Lastwagenfahrer, der täglich auf der Autobahn unterwegs ist, hat der Leserreporter schon viel erlebt. Immer wieder würden sich Velofahrer auf die Autobahn verirren. «Da sieht man einiges, aber das habe ich noch nie gesehen», sagt er.

Kurz nach der Sichtung habe er sich bei der Polizei gemeldet. Dort hiess es, es seien bereits mehrere Meldungen eingegangen, berichtet er.

E-Trotti-Fahrer auf Autobahn in Kefikon TG

So bestätigt es auch Florian Frei, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich. «Gegen 15.30 Uhr gingen die ersten Meldungen aus verschiedenen Seiten ein», sagt er zu Blick. Bei der anschliessenden Patrouillenfahrt sei allerdings keine Person angetroffen worden. «Die Person hatte die Autobahn zu diesem Zeitpunkt wohl schon wieder verlassen.»

Den Angaben der Augenzeugen nach bewegte sich das Elektromobil auf Abwegen von der Autobahn Ein- bzw. Ausfahrt Volketswil in Richtung Brüttisellen. Wo der Mann mit dem E-Rollstuhl hin ist, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Auch in anderen Kantonen wurden schon kuriose Fortbewegungsmittel auf der Autobahn gefilmt. Bei Kefikon TG fuhr ein Mann auf einem E-Scooter die A7 entlang.