Auf der A3 bei Urdorf ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, ein Rettungshelikopter stand im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Basel ist derzeit gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf A3 bei Urdorf, mehrere Fahrzeuge und Lastwagen involviert

Mehrere Verletzte, Rettungshelikopter im Einsatz, genaue Details noch unklar

A3 Richtung Basel gesperrt, Stau, Autofahrer brauchen zusätzliche Zeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmorgen kam es auf der A3 zwischen Urdorf Nord und Urdorf Süd zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein Leserreporter beobachtete, dass mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Aufnahmen zeigen die Unfallstelle. Darauf zu sehen: Mehrere beteiligte Personenwagen – auch ein Lastwagen ist involviert.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Ob weitere Fahrzeuge involviert sind, könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Bei dem Crash wurden mehrere Personen verletzt. Auch ein Rettungshelikopter kam zum Einsatz.

Autobahn gesperrt

Aufgrund des Unfalls ist die A3 in Richtung Basel auf dem betroffenen Abschnitt gesperrt. Auch die Gegenrichtung musste kurzzeitig gesperrt werden. Autofahrer müssen zusätzliche Zeit einberechnen. Es kommt zu einem Rückstau.

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«Bitte das Gebiet grossräumig umfahren», warnt die Kantonspolizei Zürich auf X. Die Polizei will im Laufe des Tages noch weiter informieren.