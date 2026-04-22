Autodiebe flohen am Mittwoch über die Autobahn A1. Zuvor hatten sie zwei Fahrzeuge in Widnau SG entwendet. Zwei Unfälle beendeten ihre Flucht schliesslich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BMW und weiteres Auto am Mittwoch in Widnau SG gestohlen

Erstes Fahrzeug verunfallte bei Hagenbuch ZH, eine Festnahme

Zweites Fahrzeug crashte in Frick AG, zwei Festnahmen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch ist auf der A1 ein BMW verunfallt. Das berichtet BRK News am Mittwochvormittag. Das Luxusauto wurde laut Kantonspolizei St. Gallen am frühen Morgen zusammen mit einem weiteren Fahrzeug in Widnau SG gestohlen. Die Polizei hat daraufhin eine grossangelegte Fahndung eingeleitet.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung schreibt, brach die Täterschaft am frühen Morgen in eine Garage in Widnau ein. Mit einem zuvor in Graubünden gestohlenen Lieferwagen waren sie nach Widnau gelangt.

Geklaute Autos und Kontrollschilder

Sie entwendeten die Schlüssel eines BMW X6 und eines BMW X7. «Mit diesen beiden Autos fuhr die Täterschaft auf einen Firmenparkplatz an der Gemperenstrasse in Berneck SG. Dort entwendete sie Kontrollschilder ab parkierten Fahrzeugen für die gestohlenen Autos und ergriff die Flucht», schreibt die Polizei.

Bei der von der Kantonspolizei St. Gallen ausgelösten Fahndung konnten die beiden gestohlenen Autos auf der A1 in Richtung Zürich entdeckt werden. Höhe Wil SG durchbrach eines der Fluchtfahrzeuge eine Polizeisperre auf der Autobahn. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt, als es zu einer Streifkollision zwischen ihm und dem flüchtenden Fahrzeug kam, schreibt die Polizei.

Schussabgabe der Polizei

An der Kontrollstelle in Wil kam es zudem zu einer Schussabgabe duch einen Polizisten. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Täter die Sperre durchbrochen hatten, setzten sie ihre Flucht auf der A1 weiter Richtung Süden fort.

Höhe Matzingen TG kam es zu einer Streifkollision zwischen einem der beiden gestohlenen BMW und zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Höhe Hagenbuch ZH gelang es in Zusammenarbeit der Kantonspolizeien Thurgau und Zürich, eine Sperrung der Autobahn durchzusetzen. In deren Verlauf wurde der BMW X6 durch die Kantonspolizei St. Gallen gestoppt. Der Fahrer hatte versucht, den Wildschutzzaun mit dem Auto zu durchbrechen und sich zu Fuss davon zu machen. Bei ihm handelt es sich um einen 16‑jährigen Marokkaner.

Mehrere Festnahmen

Kurze Zeit später konnte das zweite Fluchtfahrzeug, ein BMW X7, auf der A3 in Richtung Basel durch eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau gesichtet werden. Bei der Ausfahrt Frick AG verursachte der 19‑jährige Fahrer des gestohlenen Autos einen Selbstunfall. Anschliessend wurde er vor Ort festgenommen. Ein zweiter Insasse versuchte zu Fuss zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf ebenfalls gestellt. Auch bei diesem Verdächtigen handelt es sich um einen 19‑jährigen Mann, mutmasslich aus Frankreich. In Frick AG waren neben der Kantonspolizei Aargau auch mehrere Regionalpolizeien im Einsatz.