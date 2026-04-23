Bei der Verzweigung Hagnau auf der Autobahn A2 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist eine Person gestorben, bestätigt die Polizei Basel-Landschaft. Im Morgenverkehr muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein tödlicher Unfall blockiert A2 bei Muttenz BL seit 4:31 Uhr

Eine Person starb, Polizei bestätigt Einsatz, Verkehr massiv behindert

Autobahn bis 9 Uhr gesperrt, Stau im Morgenverkehr erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Auf Alert Swiss wurde am Donnerstagmorgen um 4:31 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 Hagnau Richtung Bern/Luzern gemeldet. Im betroffenen Gebiet rund um Muttenz BL und Pratteln BL sei der Verkehr stark behindert. Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. Bei dem Verkehrsunfall sei laut einem Sprecher eine Person gestorben. Es sei eine ähnliche Situation wie bei einem Unfall Mitte März, als eine weibliche Person in der Region nach einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen verstarb.

Die Autobahn sei bis etwa 9 Uhr gesperrt. Im Morgenverkehr müsse mit starken Einschränkungen gerechnet werden.

+++ Update folgt +++