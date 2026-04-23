Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein tödlicher Unfall blockiert A2 bei Muttenz BL seit 4:31 Uhr
- Eine Person starb, Polizei bestätigt Einsatz, Verkehr massiv behindert
- Autobahn bis 9 Uhr gesperrt, Stau im Morgenverkehr erwartet
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Mattia JutzelerRedaktor News
Auf Alert Swiss wurde am Donnerstagmorgen um 4:31 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 Hagnau Richtung Bern/Luzern gemeldet. Im betroffenen Gebiet rund um Muttenz BL und Pratteln BL sei der Verkehr stark behindert. Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. Bei dem Verkehrsunfall sei laut einem Sprecher eine Person gestorben. Es sei eine ähnliche Situation wie bei einem Unfall Mitte März, als eine weibliche Person in der Region nach einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen verstarb.
Die Autobahn sei bis etwa 9 Uhr gesperrt. Im Morgenverkehr müsse mit starken Einschränkungen gerechnet werden.
+++ Update folgt +++