Frau stirbt bei Verkehrsunfall auf A2

Auf der Autobahn A2 bei Muttenz BL ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Dabei kam eine Frau ums Leben.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kollidierten mehrere Fahrzeuge auf der Autobahn A2 bei Muttenz BL. Das teilte die Polizei Basel-Landschaft mit. Gemäss Polizei ging um 3.57 Uhr eine Meldung ein, dass auf der A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern, kurz nach dem Stadion, eine weibliche Person auf der Fahrbahn liege, welche verstorben sei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten auf einer Fahrspur der Autobahn mehrere Fahrzeuge mit einer weiblichen Person, welche noch an der Unfallstelle verstarb.

Der genaue Unfallhergang ist gemäss Polizei noch offen und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Das führte wiederum zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Unfallstelle oder im nahen Umfeld ungewöhnliche Feststellungen oder Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal BL unter 061 553 35 35 zu melden.