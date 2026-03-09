Wenn der Abendspaziergang zum Albtraum wird: Ein Mann wurde in Allschwil im Kanton Basel-Landschaft brutal überfallen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Anlässlich eines Abendspazierganges wurde ein Mann (62) am Sonntagabend auf der Bachgrabenpromenade, Höhe Maiengasse, in Allschwil BL von zwei unbekannten Tätern angegriffen und ausgeraubt. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.

Die Täter sprachen den Mann zunächst an, bevor sie ihn unvermittelt angriffen und beraubten. «Im Zuge dessen wurde das Opfer verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben», schreibt die Kapo. Die beiden Täter flüchteten anschliessend zu Fuss in Richtung Basel.

Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, welche verdächtige Feststellungen gemacht oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal unter der Telefonnummer 061 553 35 35 zu melden.