Wo ist Rolf Blum (81) aus Ormalingen BL?

Rolf Blum aus Ormalingen BL wird seit Freitag vermisst – nun bittet die Polizei dringend um Hilfe auf der Suche nach dem 81-Jährigen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Seit Freitag, dem 27. Februar 2026, wird Rolf Blum (81) aus Ormalingen BL vermisst. Er ist etwa 180 Zentimeter gross und hat eine schlanke Statur. Der Vermisste hat eine grauweisse Halbglatze und trägt einen Schnurrbart. Des Weiteren trägt der Mann eine blaue Jeanshose, ein blaues T-Shirt und eine schwarze Jacke.

Blum wurde zuletzt am Freitag, 27. Februar 2026, gegen 12.00 Uhr, an seinem Wohnort in Ormalingen BL gesehen. Er beabsichtigte, gemäss eigenen Aussagen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gelterkinden und anschliessend nach Rheinfelden AG zu fahren.

Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal unter der Nummer 061 553 35 35 zu melden.