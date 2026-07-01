Heftige Unwetter über Zürich sorgten am Dienstagabend für Chaos am Flughafen Zürich. Mehrere Flüge mussten nach Stuttgart umgeleitet werden. Einige Passagiere reisten daraufhin auf eigene Faust nach Hause.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftiges Unwetter über Zürich verhinderte Fluglandungen am Dienstagabend um 23 Uhr

Passagiere mussten teure Alternativen wie ein 600-Euro-Taxi nach Zürich nutzen

Dutzende Flüge umgeleitet, Flughafen Zürich massiv beeinträchtigt durch Gewitter

Eigentlich hätte der Flug eines Leserreporters aus London am Dienstagabend in Zürich landen sollen. Doch das heftige Unwetter über der Region Zürich machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Die Maschine konnte nicht in Kloten landen.

«Zuerst flogen wir rund 20 Minuten in einer Warteschleife über Basel, bevor wir schliesslich nach Stuttgart umgeleitet wurden», schildert der Mann. Dort begann für die Passagiere jedoch erst das eigentliche Chaos. Nach 60 Minuten auf dem Rollfeld erfuhr der Leser, dass er sich für die Heimreise in die Schweiz selbst organisieren müsse. «Wir konnten leider kein Hotel mehr finden, deshalb mussten wir ein Taxi für knapp 600 Euro nach Zürich nehmen.»

Dutzende Flüge umgeleitet

Um 4.30 Uhr sei er schliesslich zu Hause angekommen. Die Crew habe trotz der aussergewöhnlichen Umstände professionell reagiert, und er möchte niemandem einen Vorwurf machen.

Der Flugbetrieb am Flughafen Zürich war am Dienstagabend stark beeinträchtigt. Mehrere Maschinen mussten vorübergehend nach Stuttgart ausweichen.

Um den Rückstau zu bewältigen, erteilten die Behörden eine Ausnahmebewilligung für Flüge nach dem regulären Betriebsschluss um 23.30 Uhr. So konnten noch 29 zusätzliche Flüge – 14 Landungen und 15 Starts – abgefertigt werden.

Passagiere verbrachten Nacht am Flughafen Zürich

Trotzdem strandeten zahlreiche Reisende. Viele konnten ihre Reise nicht antreten und verbrachten die Nacht am Flughafen Zürich. Dort wurden sie betreut und teilweise mit Übernachtungskits versorgt.

Die Auswirkungen des Unwetters waren jedoch auch am Mittwochmorgen noch deutlich spürbar. Seit 7 Uhr wurden deshalb bereits 70 weitere Flüge annulliert, teilt eine Sprecherin auf Blick-Anfrage mit.

Der Flughafen betont, dass der Flugbetrieb am Mittwochmorgen zwar normal aufgenommen werden konnte. Reisenden wird dennoch empfohlen, sich vor der Abreise bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren, da sich die Situation im Tagesverlauf weiter verändern kann.



