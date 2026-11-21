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War es eine sogenannte «Honey Trap», eine Honigfalle? Der mittlerweile zurückgetretene Nvidia-CEO Jensen Huang (63) soll eine Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang (49) gehabt haben – die ihn dabei offenbar ausspionierte. Bei einer «Honey Trap» wird eine Person gezielt verführt, um an sensible Informationen zu gelangen.

In einem Blogbeitrag bewarb die Zürcher Firma Swiss Security Solutions GmbH unter ihrer Marke «Private Investigator Switzerland» derartige Dienstleistungen. Mit dem «Honigtopf» sollte im Auftrag von Partnern oder Familienmitgliedern die Untreue einer Zielperson aufgedeckt werden. Vorab dies: Nach der Blick-Anfrage ist der Eintrag gelöscht worden.

Werben mit «speziell attraktiver Person»

Honigtopf-Ermittlungen mit Treffen würden zwischen 10'000 und 50'000 Franken kosten, reine Online-Dienstleistungen zwischen 2500 und 7500 Franken, hiess es auf der Website. Laut Beitrag umfasse die Dienstleistung «die Projektplanung, die Projektgestaltung, den Einsatz einer speziell attraktiven Person, Begleit- und/oder Sicherheitskräfte sowie Audio- und Videomaterial.»

Dem Kunden würden vom Agenten sämtliche Aufzeichnungen der Kommunikation mit der Zielperson übergeben. Eine andere Detektivfirma mit Sitz in London bietet online auch einen «Honey Trap»-Service an, unter anderem mit Einsätzen in der Schweiz.

«Kenne keine seriöse Schweizer Detektei, die so etwas anbietet»

Auf Anfrage teilt die Swiss Security Solutions mit, dass die Website Teil ihres Brandings sei, man in diesem spezifischen Bereich jedoch bis heute keine Aufträge angenommen habe. Bisherige Kundenanfragen habe man konsequent abgelehnt, da diese nicht den strengen internen Compliance-Richtlinien und Standards entsprochen hätten. Es handle sich um einen älteren Blogbeitrag, der nach unserer Medienanfrage von der Website entfernt worden sei.

Einst hiess es im Blogbeitrag jedoch, das Unternehmen werde für diese Dienstleistung «oft angeheuert.» Der ganze Abschnitt lautete: «Unsere Firma wird oftmals von Ehefrauen, Ehemännern oder anderen Partnern oder Familienmitgliedern beauftragt, einen «Honey Pot» einzurichten – in der Regel dann, wenn der Verdacht besteht, dass die Zielperson eine Affäre hat.»

Der Fachverband Schweizerischer Privatdetektive (FSPD) äussert sich kritisch zum Thema: «Ich kenne keine seriöse Schweizer Detektei, die so etwas anbietet», sagt FSPD-Präsident Christian Mönch. Dies sei nicht mit den Standesregeln des Verbandes vereinbar. Der Verband zähle über 100 Mitglieder, die Swiss Security Solutions sei kein Mitglied.

Auftraggeber müsse berechtigtes Interesse nachweisen können

«Ein Mitglied darf nur tätig werden, wenn der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse nachweisen kann, und muss Aufträge ablehnen, die gegen Treu und Glauben oder die guten Sitten verstossen», so Mönch. Wer jemanden gezielt verführen lasse, stelle nichts fest, sondern provoziere den Vorfall selbst.

Die Swiss Security Solutions antwortet, dass sämtliche Mandate vor der Annahme geprüft würden und man sich strikt im Rahmen der schweizerischen Gesetzgebung bewege. Bei Vereinen wie dem FSPD handle es sich um privatrechtliche Branchenverbände mit freiwilliger Mitgliedschaft und nicht um staatliche Aufsichtsbehörden.

Detektivbüros auf Deutsch, Englisch und Serbisch

Die Swiss Security Solutions GmbH arbeitet laut eigenen Angaben strategisch mit B2B-Kunden, Investoren, vermögenden Privatpersonen und Führungskräften zusammen und fokussiere sich auf Bereiche wie Due Diligence, Cybersecurity, Blockchain Tracing und Security Services.

Die Firma tritt aber auch unter mehreren Marken, Webauftritten und Sprachen als Detektivbüro auf, darunter auf Englisch, Deutsch und Serbisch.

Eigene Firma durch eigenen Verband ausgezeichnet

An derselben Zürcher Geschäftsadresse, genauer auch demselben Briefkasten wie die Firma, ist der «Berufs- und Fachverband des schweizerischen Sicherheitspersonals» (BFVSSP) domiziliert. Dieser fungiert als Gesellschafter der GmbH. Im Fussbereich des Honigfallen-Blogs prangte ein goldenes Siegel mit der Aufschrift «BFVSSP Brand Award». Diese Auszeichnung stammt somit vom eigenen Verband, der von derselben Geschäftsführerin präsidiert wird.

Das Unternehmen erklärt dazu, es habe sich um eine interne Auszeichnung gehandelt. Da das Siegel als unabhängige Auszeichnung missverstanden werden könnte, wurde es nach unserer ersten Anfrage gelöscht. Die gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen Verband und Firma sei im Handelsregister öffentlich eingetragen. Im Verlauf unserer Recherche wurde die Verbandswebsite angepasst. Nun steht, dass der Inhalt upgedatet werde, weiterführende Informationen wie beispielsweise ein Impressum sind nicht mehr aufgeführt.

Stockfotos auf Linkedin

Auffälligkeiten zeigen sich auch bei den Mitarbeiterprofilen, die auf Linkedin auf die Swiss Security Solutions hinweisen. Verfasst wurde der Honigtopf-Blog laut Autorenzeile von einer Frau, die auf Linkedin angibt, bei der Firma tätig zu sein. Zuvor habe sie 18 Jahre als selbständige Profilerin für die nationale US-Sicherheitsbehörde NSA gearbeitet. Ihr Profilbild auf der Website des «Private Investigator Switzerland» sowie auf Linkedin entsprach jedoch einer Stockfotografie. Derselbe Name wie auf diesem Profil ist zudem auf einer Phishing-Warnliste zu finden.

Auch bei mindestens zwei weiteren verknüpften Profilen kamen Stockfotografien zum Einsatz. Dies konnte die Blick-Redaktion mit einer Rückwärtssuche bestätigen: Alle drei Bilder stammen von Stock-Anbietern und wurden 2015 beziehungsweise 2019 publiziert.

Firma likte Posts «falsch verknüpfter» Konten

Die Swiss Security Solutions gibt an, sich aus Datenschutzgründen nicht zu einzelnen Personen zu äussern. Man habe jedoch festgestellt, dass sich auf Linkedin mehrere Profile fälschlicherweise mit dem Unternehmen verknüpft hätten, und diese bei Linkedin gemeldet.

Ein anderes Bild zeichnet die Aktivität der Profile: Die angeblich falsch verknüpften Mitarbeiter teilten teils zeitgleich dieselben englischsprachigen Fachbeiträge und nutzten in ihren Profilbeschreibungen dieselben Emojis. Das Linkedin-Profil der Swiss Security Solutions GmbH likte nachweislich mehrere solcher Beiträge eines Stockfoto-Profils.

Drei Stockfoto-Konten bereinigt

Unter einem Post der Mitarbeiterin mit Fake-Foto kommentierte das Profil der Geschäftsführerin «This is great». Kurz nach unserer Anfrage verschwanden die Profilbilder der betroffenen Konten. Auch das Profilbild der Geschäftsführerin wurde gelöscht oder verborgen. Dies deutet darauf hin, dass die Profile zentral gesteuert sein könnten und auf die Medienanfrage hin bereinigt wurden.

Detektive – oder Spione – nutzen «Honey Traps» etwa als Treuetests oder um an sensible Informationen zu kommen. Das Schweizer Angebot der Swiss Security Solutions hingegen wurde nach dieser Recherche gelöscht. Das Geschäft mit den Honigfallen bleibt undurchsichtig – nicht nur für den Ex-Nvidia-Chef.