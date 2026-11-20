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Mit Bargeld, Karte oder Twint: Wie wir bezahlen, macht einen Unterschied. Es entscheidet unter anderem darüber, wie schnell unser Geld vom Konto abgebucht wird und wie gut wir im Betrugsfall abgesichert sind.

Besonders online locken unzählige Fake-Shops, die Produkte minderer Qualität verkaufen oder bestellte Ware nicht liefern. Gerade im Hinblick auf den Black Friday und das Weihnachtsshopping im Netz ist grosse Vorsicht geboten. Wer im Internet zum richtigen Zahlungsmittel greift, kann sich zusätzlich schützen.

Fake-Shops mit bekannten Namen

«In den vergangenen Monaten scheint die Verbreitung von Fake-Shops wieder zugenommen zu haben», sagt André Bähler (46) von der Stiftung für Konsumentenschutz. Auch Dropshipping-Shops, die sich als Schweizer Unternehmen ausgeben, dann aber Billigware aus China liefern, bleiben ein Problem. Rücksendungen sind hier das grosse Thema, denn die Kosten dafür übersteigen häufig den Warenwert um ein Vielfaches. «Zu solchen Shops erhalten wir mehrmals pro Woche Meldungen», bestätigt Bähler.

Im Moment komme es besonders oft vor, dass Betrüger Shops im Namen von echten Unternehmen betreiben. «Offenbar gibt es hier ein ganzes Netzwerk an Fake-Shops», so der Experte. Diese seien unterschiedlich gut gemacht. «Teils sind sie sehr nahe an den imitierten Originalshops, teils erinnern sie nur entfernt daran.»

Die Stiftung für Konsumentenschutz empfiehlt beim Onlineshopping, auf Rechnung zu bestellen. «Ist das nicht möglich, sollte eine Kredit- oder Debitkarte verwendet werden», sagt Bähler. Der Vorteil: Mit Karten von Visa oder Mastercard können unberechtigte Abbuchungen oder Zahlungen für nicht gelieferte Ware zurückgefordert werden. Das muss innert 30 Tagen über ein Beanstandungsformular der Bank gemeldet werden. «Vorauszahlungen mittels Banküberweisungen sollte man auf jeden Fall vermeiden», so der Experte. Es besteht die Gefahr, dass man die bestellte Ware nicht erhält oder sie nicht dem entspricht, was bestellt wurde.

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Konsumentenschutz: Vorsicht bei Twint

Bei Onlinekäufen mit Twint ist laut Konsumentenschutz ebenfalls Vorsicht geboten. «Bei Twint-Zahlungen funktionieren Rückforderungen nur in Ausnahmefällen – das Geld ist meistens verloren», sagt Bähler.

Twint hingegen betont auf Anfrage, ein sicheres Zahlungsmittel zu sein. «Auch bei Twint können Transaktionen beanstandet werden – dieser Prozess funktioniert sehr gut», sagt Mediensprecher Ettore Trento. «Der Händler muss bei einer Beanstandung belegen, dass die Dienstleistung erbracht oder die Ware geliefert wurde – andernfalls wird der Betrag an die Kundschaft zurückerstattet.»

Wichtig für Nutzer sei die Unterscheidung zwischen Transaktionen bei verifizierten kommerziellen Händlern und Transaktionen an Privatpersonen. Trento weist darauf hin, dass auf Onlineplattformen wie Kleinanzeigenportalen und Marktplätzen wie Ricardo immer Vorsicht geboten sei. «Die Funktionen ‹Senden› und ‹Empfangen› von Geld sind für Überweisungen an Freunde und Familie vorgesehen», sagt Trento. Man solle Geld nur an Zahlungsempfänger senden, die man kenne oder einschätzen könne.

Er warnt zudem: «Beträge an Privatpersonen sollten niemals per QR- oder Zahlencode überwiesen werden.» Diese Zahlungsmöglichkeiten werden ausschliesslich von gewerblichen Shops und Händlern angeboten.

Wann macht der Einsatz einer Debitkarte Sinn?

Der wesentliche Unterschied zur Kreditkarte ist, dass bei Zahlungen mit der Debitkarte das Bankkonto des Kunden sofort belastet wird. Sie eignet sich vor allem für alltägliche Ausgaben. Mit der Debitkarte ist es leicht, den Überblick über die Ausgaben zu behalten. Das verhindert eine böse Überraschung am Monatsende.

Unterschiede zwischen Debit- und Kreditkarten gibt es vor allem bei den Gebühren: Bei der Debitkarte bezahlt der Bankkunde meist eine Jahresgebühr zwischen 40 und 50 Franken. Viele Kreditkarten kommen ohne Jahresgebühr aus. Dafür ist die Debitkarte beim Bargeldbezug am Automaten günstiger als die Kreditkarte.

Wofür ist die Kreditkarte am besten geeignet?

Vor allem bei Autovermietungen und Hotels beissen Konsumenten mit der Debitkarte regelmässig auf Granit. Die Akzeptanz von Kreditkarten ist nach wie vor höher als die von Debitkarten – besonders im Ausland. Für Reisen ist eine Kreditkarte deshalb von Vorteil. Auch für Onlineshopping eignen sich Kreditkarten gut, weil sie Konsumenten einen Käuferschutz bieten.

Für diese Einkäufe eignet sich Twint

Twint eignet sich gut für schnelle Zahlungen, beispielsweise für den täglichen Einkauf beim Detailhändler. Auch in Hofläden, auf Wochenmärkten und bei Foodtrucks ist Twint das ideale Bezahlungsmittel. Es ist zudem extrem gut geeignet, um Freunden Geld zu senden.