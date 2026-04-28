DE
FR
Abonnieren
Was hat es mit den kuriosen Netzen am Zürcher HB auf sich?
0:15
Leser wundert sich:Was hat es mit den kuriosen Netzen am Zürcher HB auf sich?

Blick-Leser wundert sich
Was steckt hinter diesen roten Netzen im HB Zürich?

Im Zürcher Hauptbahnhof sind neuerdings rote Netze aufgespannt. Was steckt dahinter? Blick hat nachgefragt.
Publiziert: vor 57 Minuten
Kommentieren
1/2
Ein Blick-Leser wunderte sich am Dienstagmorgen über rote Netze im Hauptbahnhof Zürich.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rote Netze im Hauptbahnhof Zürich sorgen für Verwirrung
  • Dienen als Schutz vor herabfallenden Gegenständen während Dachsanierung
  • Kein Schutz vor Tauben
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

Am Dienstagmorgen traute ein Blick-Leser seinen Augen nicht, als er durch die Querhalle des Zürcher Hauptbahnhofs lief. Über der Halle sind zurzeit riesige rote Netze gespannt.

Der Leser wunderte sich: «Haben diese etwas mit den aktuellen Taubendiskussionen und den Taubentötungen in der Stadt Zürich zu tun?» Schliesslich hätten sich einige Tauben zwischen Dach und Netz befunden, sagt er. «Es war nicht erkennbar, wo die Tauben diesen Bereich wieder verlassen könnten.»

SBB erklärt rote Netze

Handelt es sich bei den Netzen um Taubennetze? Oder gar um Dekoration? Weder noch. «Die SBB saniert das Dach der Querhalle des Zürcher Hauptbahnhofs. Die Netze sind temporär montiert und dienen als Schutzvorrichtung», sagt ein SBB-Sprecher auf Nachfrage von Blick. Und weiter: «Sie stellen sicher, dass während der laufenden Bauarbeiten keine Gegenstände in den Passagierbereich fallen.»

Mehr zum Kanton Zürich
Zürcher Regierung stoppt Steuerrabatt fürs Energiesparen
Nach Eigenmietwert-Aus
Zürich streicht Steuerprivileg – und macht Hausbesitzer hässig
«Kunst ist kein Selfie, ist auch kein Neukom»
«Kunst ist kein Selfie»
Was Experten zu Neukoms Porträt-Debakel sagen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen