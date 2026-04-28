Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rote Netze im Hauptbahnhof Zürich sorgen für Verwirrung

Dienen als Schutz vor herabfallenden Gegenständen während Dachsanierung

Kein Schutz vor Tauben

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Dienstagmorgen traute ein Blick-Leser seinen Augen nicht, als er durch die Querhalle des Zürcher Hauptbahnhofs lief. Über der Halle sind zurzeit riesige rote Netze gespannt.

Der Leser wunderte sich: «Haben diese etwas mit den aktuellen Taubendiskussionen und den Taubentötungen in der Stadt Zürich zu tun?» Schliesslich hätten sich einige Tauben zwischen Dach und Netz befunden, sagt er. «Es war nicht erkennbar, wo die Tauben diesen Bereich wieder verlassen könnten.»

SBB erklärt rote Netze

Handelt es sich bei den Netzen um Taubennetze? Oder gar um Dekoration? Weder noch. «Die SBB saniert das Dach der Querhalle des Zürcher Hauptbahnhofs. Die Netze sind temporär montiert und dienen als Schutzvorrichtung», sagt ein SBB-Sprecher auf Nachfrage von Blick. Und weiter: «Sie stellen sicher, dass während der laufenden Bauarbeiten keine Gegenstände in den Passagierbereich fallen.»