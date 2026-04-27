Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts entfallen in Zürich auch die steuerlichen Abzüge fürs Energiesparen. Der Kanton setzt dafür auf Förderbeiträge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eigenmietwert wird 2029 abgeschafft, Abzüge für Unterhalt entfallen ebenfalls

Kanton Zürich verzichtet auf Steuerabzüge, setzt auf gezielte Förderbeiträge

Systemwechsel kostet Zürich und Gemeinden je 150 Mio. Franken jährlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Das Volk wollte es so: Der Eigenmietwert wird abgeschafft. Ab 2029 müssen Immobilienbesitzende die fiktive Miete nicht mehr versteuern. Damit entfallen aber auch viele der bisherigen Steuerabzüge für Unterhaltskosten – etwa für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. Wer in Solaranlagen, Wärmepumpen oder Isolation investiert, kann die Kosten künftig nicht mehr abziehen.

Das gilt zumindest auf Bundesebene. Die Kantone haben bei der Umsetzung dieser Regelung etwas mehr Freiraum. Sie können die Abzüge noch bis zum Erreichen ihres Netto-Null-Ziels oder spätestens bis 2050 beibehalten. Der Kanton Zürich macht damit jetzt bereits Schluss. In einer Vorstossantwort schreibt er, dass er konsequent handeln wolle. Wenn der Eigenmietwert nicht mehr besteuert werde, seien auch die damit verbundenen Abzüge nicht mehr zulässig, heisst es von der Kantonsregierung.

Mindereinnahmen von 300 Millionen Franken

Eine wichtige Rolle spielen die wegfallenden Steuereinnahmen. Durch den Systemwechsel entgehen dem Kanton Zürich und den Gemeinden je 150 Millionen Franken. Würden zusätzlich die Abzüge für energetische Sanierungen bestehen bleiben, fielen die Ausfälle noch höher aus, betont der Regierungsrat.

Deshalb setzt Zürich nun auf Förderbeiträge statt Steuerabzüge. Diese wirkten gezielter, so der Kanton. Zudem hätten die Beiträge den Vorteil, dass sie allen Personen gleichermassen zugutekommen. Denn bei den Steuerabzügen profitierten Personen mit höherem Einkommen zusätzlich.

Hausbesitzer hässig

Beim Hauseigentümerverband (HEV) Zürich stösst dieses Vorgehen auf Unverständnis. Direktor Albert Leiser sagt zur «NZZ»: «Wenn der Staat die Eigentümerschaft mittels Energiegesetz und weiteren Auflagen zu energetischen Sanierungen zwingt, müsste diese Investition steuerlich abzugsfähig sein.» In den Fördergeldern sieht er keine zielführende Lösung.

Anders sieht das Thomas Forrer, Fraktionschef der Grünen im Zürcher Kantonsparlament. Er unterstützt die Strategie des Kantons. Der Eigenmietwert sei mit dem Versprechen abgeschafft worden, dass im Gegenzug auch die Abzüge entfallen würden. Die Förderbeiträge bezeichnet er als «wirksameres Instrument».