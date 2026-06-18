Bei einer 24-Stunden-Challenge sammelte Barber Oszkar Szajko Santos 3691 Franken für krebskranke Kinder. Der Zürcher arbeitete einen ganzen Tag und eine ganze Nacht durch und übertraf seine Erwartungen deutlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barber Oszkar Szajko Santos arbeitete 24 Stunden ohne Unterbruch, schnitt Haare für einen guten Zweck

Statt der erwarteten 800 Franken kamen 3691 Franken für krebskranke Kinder zusammen

Die Spende wurde der Krebsliga Zürich überreicht, weitere gemeinnützige Projekte sind geplant

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Was als ambitionierte Challenge begann, wurde zum vollen Erfolg: Am vergangenen Samstag hat Oszkar Szajko Santos (28), Inhaber von Rey's Barber, seine 24-Stunden-Spendenaktion abgeschlossen – und dabei deutlich mehr Geld gesammelt als erhofft.

Während eines ganzen Tages und einer ganzen Nacht schnitt der Zürcher ohne Unterbruch Haare, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln. Am Ende kamen 3691 Franken zusammen. Damit übertraf der Starcoiffeur seine eigenen Erwartungen deutlich. «Wir waren von rund 800 Franken ausgegangen», sagt er zu Blick.

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«Die Unterstützung war unglaublich»

Besonders die Nachtstunden hätten ihm alles abverlangt. «Gegen Morgen zwischen 8 und 10 Uhr war es ein richtiger Kampf», erzählt Szajko Santos rückblickend. Aufgeben kam für ihn aber nie infrage. «Es waren immer Leute da. Die Unterstützung war unglaublich.» Einen grossen Anteil am Gelingen der Aktion hatte auch sein Team. Besonders dankbar zeigt er sich gegenüber seinem Mitarbeiter Zyfades und Kameramann Ali Ragab. «Ohne sie hätte ich es nicht geschafft», sagt er. Das Team habe ihn während der gesamten Challenge begleitet, unterstützt und motiviert. Auch online stiess die Aktion auf grosses Interesse. Auf Youtube verfolgten zeitweise rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Livestream.

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Motivation zu weiteren Challenges

Nicht nur die Community zeigte sich begeistert. «Viele waren stolz auf mich und haben gesagt, es sollte mehr Leute geben, die solche Aktionen machen», so der Barber. Und genau das hat er auch vor. Für Szajko Santos ist die Aktion noch lange nicht das Ende. Bereits jetzt denkt er darüber nach, weitere gemeinnützige Projekte auf die Beine zu stellen. «Ich möchte das stärker in die Community bringen. Es wird noch mehr kommen, um verschiedene Organisationen und Menschen zu unterstützen», kündigt er an. Der Einzahlungsschein wurde der Krebsliga Zürich am Dienstag überreicht.