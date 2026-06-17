Die Influencerin Ilayda Sherifi kassiert in Zürich eine Busse von 120 Franken. Der Vorfall sorgt auf Tiktok für Gesprächsstoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine Influencerin wird in Zürich wegen eines Parkfehlers gebüsst

Die Busse von 120 Franken sorgt für zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien

Laut einer Umfrage wird in der Schweiz häufiger gebüsst als in anderen Ländern

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Die junge Influencerin Ilayda Sherifi, die auf Tiktok rund 700'000 Follower zählt, hat in Zürich ihr Auto nicht sauber parkiert – und dafür eine Busse von 120 Franken kassiert. Für sie war das zunächst ein Schock – in ihrem Tiktok-Video nimmt sie es jedoch mit Humor.

«Ich habe einfach 120 Franken Busse bekommen, weil ich schlecht parkiert habe», so Sherifi. Weiter erklärt sie, dass sie an diesem Tag unter Stress gestanden habe und ihr bewusst gewesen sei, dass sie nicht perfekt parkiert habe: «Ich kann nicht immer perfekt parkieren und es war seitlich.»

In den Kommentaren bleibt die Reaktion typisch schweizerisch trocken. Viele zeigen sich wenig überrascht. Immer wieder zu lesen: «Jo, willkomme i de Schwiiz.»

Die Schweizer bezahlen lieber mehr

Parkieren in Zürich bleibt ein Diskussionsthema. Parkplatzsuche, Einparkieren, enge Parkplätze, hohe Parkgebühren, hohe Bussen – viele Autofahrer kämpfen tagtäglich mit diesen Problemen.

Laut einer Umfrage der App EasyPark aus dem Jahr 2022 wird in der Schweiz tatsächlich häufiger gebüsst als in vielen anderen Ländern. Dabei könnte die dichtere Überwachung auch eine Rolle spielen. So jedenfalls die Vermutung. 48 Prozent der Befragten geben an, ungefähr alle zwei Jahre eine Parkbusse zu erhalten – 18 Prozent sogar jährlich oder häufiger. Nur 34 Prozent haben laut eigener Aussage noch nie eine Busse erhalten. 54 Prozent der Befragten geben an, aus Sorge vor einer Busse lieber zu viel Geld fürs Parkieren zu zahlen.