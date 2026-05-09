24 Stunden Haare schneiden ohne Schlaf und für einen guten Zweck. Der Zürcher Coiffeur Oszkar Szajko Santos (28), bekannt als Reybarber, plant Mitte Juni eine Charity-Aktion in seinem Shop. Er will nonstop Spenden für krebskranke Kinder sammeln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürcher Reybarber schneidet 24 Stunden Haare für krebskranke Kinder

Spendenaktion am 13. Juni wird live auf Tiktok, Youtube, Instagram übertragen

Ziel: Mindestens 800 Franken sammeln, 350 Kinder erkranken jährlich an Krebs

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

«Es ist schön, etwas Gutes zu machen», sagt Oszkar Szajko Santos (28), Inhaber von Rey's Barber, zu Blick. 24 Stunden lang will der Star-Coiffeur Haare schneiden – und dabei Spenden für krebskranke Kinder sammeln. Inspiriert wurde Oszkar von einem deutschen Influencer mit einer ähnlichen Challenge. «Ich wollte etwas Ähnliches machen und gleichzeitig helfen.» Die Aktion wird live auf Social Media übertragen. Die Einnahmen gehen alle an die Krebsliga Zürich.

Besucher können freiwillig spenden, zusätzlich wird ein Reisegutschein im Wert von 1000 Franken verlost. Der Event soll in seinem Barbershop an der Dübendorfstrasse 24 stattfinden. Geplant ist der Start am Freitag, 13. Juni, 15 Uhr. Danach will der Zürcher bis am nächsten Tag ohne Unterbruch weiterarbeiten. Besonders bemerkenswert: «Ich werde zu 100 Prozent alleine schneiden, aber mein Video-Team und natürlich mein Mitarbeiter werden mich durch den Prozess begleiten.»

«Die Leute sollen alles live sehen»

Szajko ist in der Szene längst kein Unbekannter mehr. Seit zehn Jahren arbeitet er als Barber und Coiffeur, seit 2022 führt er seinen eigenen Shop. Zudem ist er auch Coiffeur der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Der amerikanische Rapper und Sänger Swae Lee warb bereits für ihn.

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Besonders wichtig sei ihm die Transparenz der Spendensammlung. «Die Leute sollen alles live sehen können», erklärt er. Deshalb werden die Spenden direkt vor Ort gesammelt, während eine Kamera das Spendenbudget laufend dokumentiert. Ziel ist es, mindestens 800 Franken zu sammeln. Den Start macht er selbst mit 100 Franken.

In der Schweiz erkranken jährlich 350 Kinder an Krebs

Die Charity-Aktion läuft auf Tiktok, Youtube und Instagram. Reybarber hat rund 6000 Follower, seine Videos erreichen teilweise über 100'000 Aufrufe. «Ich hoffe auf eine grosse Reichweite und darauf, dass die Menschen durch diese Aktion aufmerksam werden», sagt er.

In der Schweiz erkranken jährlich rund 350 Kinder und Jugendliche an Krebs. Trotz hoher Überlebensrate bleibt die Krankheit eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Menschen laut dem Bundesamt für Statistik.

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«Nicht aufgeben bis zur letzten Sekunde»

Für Barber Szajko ist die Aktion auch eine emotionale Angelegenheit. Seine Grossmutter starb an Krebs. «Man darf nie aufgeben. Hoffnung bis zur letzten Sekunde», sagt er. «Mit Gott kann man vieles erreichen.»

Besonders wichtig sei ihm auch die junge Generation. «Immer mehr Jugendliche interessieren sich fürs Barber-Handwerk. Viele lassen sich inspirieren. Ich möchte positive Vibes weitergeben.» Am Ende gehe es ihm um mehr als nur um das Haareschneiden. «Zusammen ist man stärker.» Dieses Gefühl sollen die Besucher mitnehmen.