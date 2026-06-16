Die Schweizer Influencerin Ilayda Serifi sorgt mit ihren Aussagen über Deutsche und Schweizer für Diskussionen. In den Kommentaren gehen die Meinungen dazu weit auseinander.

«Es gab schon sehr oft Momente, wo ich einfach schockiert war»

«Es gab schon sehr oft Momente, wo ich einfach schockiert war»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Ilayda Serifi: Deutsche seien «so nett» und «superdirekt», Schweizer eher zurückhaltend.

Mit Deutschen finde man schneller Freunde, Schweizer Freundschaften würden dafür länger halten.

In den Kommentaren werden Serifis Aussagen kontrovers diskutiert.

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Die Schweizer Influencerin Ilayda Serifi sorgt mit einem Tiktok-Video über deutsche Eigenarten für Gesprächsstoff. In ihrem Video spricht sie über die Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizern – allen voran über die Direktheit der Deutschen.

«Die Deutschen sind sehr nett», so Serifi. Auf der anderen Seite seien sie aber wiederum «superdirekt». «Wenn euch etwas nicht passt, dann sagt ihr das einfach direkt.» Die Schweizer hingegen seien zurückhaltender.

Dann nennt sie Deutsche «unnormal passiv-aggressiv». Sie könne sich nicht erklären, warum. «Es gab schon sehr oft Momente, wo ich einfach schockiert war.» Deutschen würde das vielleicht gar nicht auffallen. «Für mich fällt das so krass auf, wenn jemand so ein bisschen passiv-aggressiv ist.»

Finden sich in Deutschland schneller Freunde?

Dann wechselt die Influencerin das Thema. In der Schweiz sei es schwerer, Freundschaften aufzubauen als in Deutschland. «Es ist einfacher, in Deutschland Freunde zu finden», meint Serifi. Allerdings würden Freundschaften in der Schweiz meist länger halten.

In den Kommentaren sorgt diese Aussage für Diskussionen. Eine Nutzerin schreibt: «Das ist das erste Mal, dass ich jemanden sagen höre, dass es einfach sei, Freundschaften mit Deutschen zu schliessen.»

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Direkt oder taktlos?

Vor allem aber die deutsche Direktheit spaltet die Gemüter. Eine Userin kommentiert: «Oh mein Gott, du hast so recht. Manche Deutsche verwechseln direkte Kommunikation mit Taktlosigkeit und rechtfertigen verletzende Aussagen mit: ‹Ich bin nur ehrlich.›»

Andere sehen das anders und fragen sich, ob gewisse Aussagen nicht eher «direkt-aggressiv» statt passiv-aggressiv seien. Schweizer gelten aus der Sicht einiger dagegen eher als passiv-aggressiv, weil Konflikte oft weniger offen angesprochen würden.

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Was sagen die Klischees?

Wer nach typischen Eigenschaften sucht, findet oft ähnliche Beschreibungen: Deutschland wird mit Pünktlichkeit, Direktheit und Ordnungsliebe verbunden. Die Schweiz hingegen mit Höflichkeit, Zurückhaltung und Verlässlichkeit.

Eine andere Nutzerin meint hingegen: «Jeder ist so gut, wie er ist. Ob Deutscher, Italiener oder Schweizer – jeder hat seine guten und schlechten Seiten.»