Italien fordert mindestens 300'000 Euro Entschädigung

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Italien beabsichtigt, im Fall der Crans-Montana-Tragödie zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Derzeit schätzt das Land den entstandenen Schaden auf mindestens 300'000 Euro, wie RTS berichtet.

Der Sender konnte ein Dokument vom 29. April einsehen, aus dem hervorgeht, dass Italien als Zivilklägerin auftreten möchte.

Wer könnte dazu verpflichtet sein, diesen Betrag an Italien zu zahlen? Grundsätzlich die Personen, die im Rahmen dieses Verfahrens verurteilt würden. Doch laut RTS gibt es eine Ausnahme. Wenn es sich bei Verurteilten um Staatsbedienstete handelt, haftet die öffentliche Hand. In diesem Fall müsste also die Gemeinde zahlen.

Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen zum tödlichen Brand beauftragt ist, Italien den Status als Klägerin zu gewähren oder zu verweigern. Zur Erinnerung: Sie hat der Gemeinde Crans-Montana bereits den Status als Verfahrensbeteiligte verweigert; diese Entscheidung wurde vom Kantonsgericht bestätigt.

In diesem Artikel meiner Kollegin Natalie Zumkeller findest du eine Zusammenfassung der Widersprüche, die sich in den Aussagen der Gemeindeangestellten ergeben haben. Besonders die Aussagen von Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana, sorgten schweizweit für Schlagzeilen.