Vor eineinhalb Jahren verlor eine Familie in Unterägeri ZG ihren sechsjährigen Sohn bei einem Verkehrsunfall. Der Vater teilt nun seine Erinnerungen und Trauer in einem offenen Brief – und kritisiert die Ermittlungen der Behörden.

Vor eineinhalb Jahren starb der sechsjährige Fabian bei einem Autounfall. Foto: Zvg

Helena Graf Reporterin

«Am Morgen waren wir die glücklichste, am Abend die traurigste Familie», fasst Thomas B.* (55) den Tag zusammen, an dem sein Sohn Fabian (†6) ums Leben kam. Es sei ein warmer, sonniger Frühlingstag gewesen. Er habe in seinem Geschäft in Unterägeri mit den Kunden geplaudert. «Ich habe dich noch lachend und spielend gesehen», schreibt der Vater. «Dann kam eine Person erschrocken ins Geschäft gerannt und sagte, dass du tot am Boden lägst.»

Die Zeilen, adressiert an den verstorbenen Bub, hängen aktuell im Schaufenster von Thomas B.s Geschäft in Unterägeri ZG. Vor eineinhalb Jahren wurde Fabian draussen an der Tür von einem Auto erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Vater beschreibt das frühere Leben der Familie – und seinen Schmerz nach Fabians Tod.