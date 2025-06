1/4 Den Unfall überlebte der Mann nicht. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Schweizer (†65) verunglückt tödlich auf Alpstrasse im Toggenburg

Auto prallte gegen Steinwand und stürzte steilen Abhang hinunter

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag fuhr ein im Kanton Luzern wohnhafter Schweizer (†65), mutmasslich kurz nach Mitternacht, mit seinem Auto bei Libingen im Toggenburg auf einer unbefestigten Alpstrasse in Richtung Meiersalp. Plötzlich prallte er mit dem Auto gegen eine Steinwand am rechten Strassenrand. Daraufhin geriet das Auto über den linken Strassenrand und stürzte einen steilen Abhang hinunter. «Der Autofahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert», beschreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung den Unfallhergang. Das Auto kam in einem darunter liegenden Waldstück zum Stillstand.

Dem Autofahrer nahestehende Personen entdeckten die Unfallstelle, das Unfallopfer und das Auto und alarmierten die Rega, die wiederum die Kantonspolizei St. Gallen verständigte. Leider konnte der Rega-Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Unfallursache und auch der genaue Unfallzeitpunkt sind derzeit unklar. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen.