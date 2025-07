In Ettingen starb am Samstagabend eine 67-jährige Frau. Der Unfallfahrer wurde positiv auf Alkohol und Drogen getestet. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall in Ettingen BL

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer erfasste eine 67-jährige Fussgängerin frontal. Die Frau verstarb noch am Unfallort

Angela Rosser Journalistin News

Trotz Alkohol und Kokain im Blut wollte ein junger Mann sein Auto nicht stehen lassen – und verursachte dann einen tödlichen Unfall. Am Samstagabend kam es kurz nach 20.45 Uhr an der Kreuzung Witterswilerstrasse/Hauptstrasse in Ettingen BL zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 29-jähriger Autofahrer verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen grauen BMW und erfasste frontal eine 67-jährige Fussgängerin auf dem Trottoir. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb. Eine weitere Person wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Beim Fahrzeuglenker wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Auch ein Drogentest verlief positiv auf Kokain.

Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine Untersuchung eingeleitet. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können oder zwischen Ettingen und Muttenz sonstige Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35, zu melden.