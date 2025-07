1/2 Der Volvo flog durch die Luft und krachte in dieses Haus. Foto: Keystone

50 Feuerwehrkräfte, 12 THW-Helfer und über ein Dutzend Polizeibeamte im Einsatz

Selbst Einsatzkräfte konnten nicht glauben, was in Bohmte im deutschen Bundesland Niedersachsen passiert ist. Ein dunkler Volvo steckt in einem meterhohen Schuppen. Die Wand ist völlig zerstört. «Ein Auto im Graben hast du eigentlich jeden Tag. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt ein Mitarbeiter des vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) zu «Bild», der bei der Bergung beteiligt war.

Der Volvo, mit einer Familie an Bord, wurde über mehrere Grundstücke geschleudert und krachte zum Schluss in ein meterhohes Schuppendach. Ein spielendes Kind wurde offenbar lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Osnabrück am Sonntag mitteilte. Auch die Autoinsassen erlitten Verletzungen.

Trampolin wirkte offenbar wie Sprungschanze

Der 42-jährige Autofahrer kollidierte am Samstagabend zunächst mit einem geparkten Wagen auf einem Hofgrundstück und durchbrach anschliessend eine Hecke. Das Auto, in dem sich neben dem Fahrer eine 43-jährige Frau sowie drei Jungen im Alter von elf, zwölf und 13 Jahren befanden, landete in einem tiefer gelegenen Garten und erfasste dort ein siebenjähriges Kind auf einem Trampolin.

Anschliessend wurde der Wagen offenbar wegen der Geländebedingungen und aufgrund des Trampolins in die Luft geschleudert, überschlug sich und landete in etwa drei Meter Höhe im Giebel eines Schuppens.

Anwohnerin Daniela Viss war zu Hause, als der Unfall geschah: «Ich sass den ganzen Nachmittag auf dem Balkon, in dem Moment, wo es passiert ist, sass ich drinnen und war am Essen. Ich hörte es nur laut scheppern», sagt sie zu «tv7news». Sie sei dann sofort rausgelaufen und habe das Auto im Haus stecken sehen. «Die Mutter war nur am Schreien. Dann hat mein Freund direkt Krankenwagen, Polizei, alles gerufen. Ich bin fertig. Ich bin jetzt echt fertig.»

Bergungsarbeiten bis tief in die Nacht

Das Kind auf dem Trampolin kam mit schweren Verletzungen in ein Spital. Die Polizei schloss eine Lebensgefahr nicht aus. Von den Fahrzeuginsassen wurden der Fahrer und die drei Jungen leicht und die Beifahrerin schwer verletzt. Alle fünf kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie das Fahrzeug wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bergungsarbeiten dauerten demnach bis tief in die Nacht. Rund 50 Kräfte der Feuerwehr, zwölf Helfer des Technischen Hilfswerks (THW), mehr als ein Dutzend Polizeibeamte, Notfallseelsorger sowie zwölf Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.