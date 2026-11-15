Seit Monaten herrscht dicke Luft am Theater Luzern! Es streiten sich Operndirektorin Ursula Benzing (62) und Opernfan Roland Bohrer (80). Sie wirft ihm Nötigung und üble Nachrede vor. Er bestreitet jede strafbare Handlung. Beim ersten Showdown vor Gericht gewinnt der Opernfan. Doch der Streit geht weiter: Ins Luzerner Theater darf Roland Bohrer nach wie vor nicht.

Darum gehts Seit Monaten herrscht am Theater Luzern dicke Luft zwischen der Operndirektorin Ursula Benzing (62) und dem Gönner und Opernfan Roland Bohrer (80)

Bei dem ersten Showdown vor Gericht gewinnt Bohrer

Die Richter sprechen ihn von allen Vorwürfen frei

Beat Michel Reporter

Als Roland Bohrer (80) die Treppenstufen des Bezirksgerichts Luzern hochsteigt, wirkt er entspannt. Zu Blick sagt er: «Endlich kommt der Streit vor Gericht. Das Ganze belastet mich. Die Vorwürfe gegen mich sind völlig übertrieben.» Der Rentner muss sich vor Gericht mit schweren Anschuldigungen der Operndirektorin Ursula Benzing (62) auseinandersetzen. Nötigung, versuchte Nötigung, üble Nachrede und mehrfache Beschimpfung stehen im Raum. Er sieht sich zu Unrecht beschuldigt. Als Gönner und Spender des Luzerner Theaters erwarte er, dass er bei der Direktion ungestraft Kritik anbringen darf.

In den Weg gestellt?

Der Rentner soll sich laut Anklage nach der Premiere von «La Bohème» im September 2024 im Gang zwischen dem Inspizientenpult und dem Theaterfoyer der Direktorin in den Weg gestellt haben, um sie zur Rede zu stellen. Dabei soll er mit einem Weinglas in der Hand bedrohlich herumgefuchtelt haben. Die Direktorin habe weder links noch rechts an ihm vorbeigehen können. Schliesslich habe sie um Hilfe gerufen. Erst als andere Theatergäste auf das Verhalten aufmerksam geworden seien, habe sie weitergehen können.

«Ich verhielt mich korrekt»

Der passionierte Operngänger widerspricht dieser Darstellung vehement. «Ich traf zufällig auf Frau Benzing», sagt Bohrer. «Das war, nachdem ich auf der Toilette gewesen bin. Da nehme ich doch kein Weinglas mit. Ich bin ihr nie zu nahe gekommen, ich verhielt mich korrekt.» Richtig sei, dass er sie habe ansprechen wollen, um die Inszenierung zu kritisieren, sagt er weiter.

Das Gericht sieht im kurzen Aufeinandertreffen keine Nötigung. Im Urteil heisst es, es sei zwar glaubhaft, dass sich die Privatklägerin aufgrund des Verhaltens des Mannes bedrängt gefühlt habe. Da es aber weder zu Gewalt noch zu einer Körperverletzung gekommen sei und lediglich von einem kurzen Aufeinandertreffen ausgegangen werden könne, erreiche die Tathandlung nicht die für eine Nötigung erforderliche Intensität.

Traumatisches Hausverbot

Auch für Roland Bohrer sei der Abend traumatisch gewesen, sagt er zu Blick: «Die Theaterdirektion hat mich und meine Frau damals vor allen Leuten aus dem Theater begleitet. Das war demütigend.» Und noch schlimmer: Der grosszügige Gönner und Opernliebhaber kassierte ein Hausverbot. Dieses gilt bis heute. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Auch der zweite zur Anklage gebrachte Vorfall hatte vor Gericht keinen Erfolg. Am 8. September 2025 besuchten Ursula Benzing, Roland Bohrer und Adrian Balmer unabhängig voneinander ein Konzert im KKL. Balmer ist nicht nur Zeuge vor Gericht, sondern auch kaufmännischer Direktor des Theaters Luzern. Operdirektorin Benzing behauptet, Bohrer habe ihr nach der Vorstellung nachgestellt und sie mit dem Handy gefilmt. Bewiesen wird das vor Gericht mit Handyaufnahmen von Balmer, der wiederum dem Beschuldigten heimlich folgte und ihn fotografierte.

Gleicher Nachhauseweg

Bohrer führte vor Gericht aus, dass er Benzing zwar gesehen habe, ihr aber weder nachgestellt noch sie gefilmt habe. «Wir haben den gleichen Nachhauseweg. Mir blieb nichts anderes übrig, als diesen Weg zu wählen.»

Auch in diesem Punkt spricht das Bezirksgericht den Beschuldigten vom Vorwurf der Nötigung frei. «Aus dem blossen Nachgehen und Richten der Kamera auf die Privatklägerin ergibt sich nicht zwingend, dass der Beschuldigte die Privatklägerin zu einem bestimmten Tun bewegen wollte», heisst es im Urteil. Die Vorwürfe der Beschimpfung und Ehrverletzung beurteilte das Gericht nicht. Die Antragsfrist sei bereits bei der Einreichung der Anzeige abgelaufen gewesen.

Mit dem Freispruch fällt auch das von Benzing geforderte Kontaktverbot weg. Sie hatte verlangt, dass Bohrer während fünf Jahren mindestens 50 Meter Abstand zu ihr und den Gebäuden des Luzerner Theaters halten müsse.

Finanzielle Erleichterung

Auch wenn Opernfan Bohrer wegen des Hausverbots noch immer nicht ins Theatergebäude darf, ist der Freispruch für ihn eine grosse Erleichterung. Auch finanziell: Der ursprüngliche Strafbefehl hatte eine Busse von 20'000 Franken festgelegt. Zudem drohte ihm eine bedingte Geldstrafe von 90'000 Franken.

Ob die Operndirektorin und der Staatsanwalt das Urteil weiterziehen, ist noch offen, sagten sie gegenüber der «Luzerner Zeitung». Sie warten zunächst das begründete Urteil ab.