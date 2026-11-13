Normalerweise sorgt Schlagersängerin Silvia Kaufmann für Stimmung, nun für Schlagzeilen. Die Schweizer «Königin von Mallorca» wurde Opfer eines Cyberbetrugs.

Darum gehts Silvia Kaufmann zeigt nach gehacktem Google-Konto Schaden bei der Polizei an

Ihr Sohn Patrick bemerkt verdächtige Abbuchungen und lässt Kreditkarte und Paypal sofort sperren

Paypal und Google erstatten 99 Franken, offen ist die Rückzahlung von 729 Franken

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Kriminelle haben mein Konto gehackt», sagt Silvia Kaufmann (59) aufgelöst gegenüber Blick. Durch Zugriff auf ihr Google-Konto sei Geld abgebucht worden. Der bei der Polizei angezeigte Schaden: 729 Franken. Kaufmann hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Es ist Samstag, 31. Oktober, frühmorgens. Ihr Sohn Patrick Kaufmann (38), der Zugriff auf ihre E-Mails hat, bemerkt verdächtige Abbuchungen und alarmiert sie. «Hey, bist du gerade etwas am Bestellen?», fragt er am Telefon. «Nein, natürlich nicht, ich schlafe ja noch!», antwortet sie.

850 Franken abgebucht

In ihrem Google-Konto sind Kreditkarte und Paypal hinterlegt. Insgesamt wird Silvia Kaufmanns Konto dreimal gehackt. Ihr Sohn lässt sofort die Zahlungsmittel sperren und verhindert weitere Abbuchungen.

«Hätte Patrick nicht so schnell gehandelt, wäre möglicherweise die gesamte Kreditkartenlimite von 5000 Franken ausgeschöpft worden», sagt die Luzernerin. Total werden rund 850 Franken inklusive Gebühren und Spesen abgebucht.

Paypal erstattet 90 Franken zurück, Google weitere neun Franken. Ob die angezeigten 729 Franken zurückerstattet werden, ist offen. «Auch wenn die Summe für mich nicht existenzbedrohend ist. Bestohlen zu werden, ist immer schlimm, egal, um welchen Betrag es sich handelt», sagt Kaufmann.

5 Tipps, um deine Internet-Sicherheit zu stärken Auch viele Erwachsene schützen sich zu wenig. Hacker haben so ein leichtes Spiel. Tadek Pietraszek, Software Engineer Konto-Sicherheit bei Google Schweiz, nennt fünf Tipps, wie du deine Sicherheit im Netz steigern können. Nutze verschiedene Passwörter. Am besten solltest du dir für jede Website und jede App ein anderes, starkes Kennwort ausdenken. Sich zusätzlich zum Passwort einen Code aufs Smartphone schicken zu lassen, verstärkt die Sicherheit. So musst du mit der Eingabe des zugesandten Codes die Anmeldung bestätigen. Wähle eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Art von Anmeldung erfordert ebenfalls einen weiteren Schritt neben der Eingabe des Passworts. Wie beispielsweise das Smartphone oder einen Sicherheitsschlüssel. Halte deine Software immer aktuell. Schiebe Updates nicht hinaus, denn mit dessen Hilfe sorgen Anbieter dafür, dass Lücken und Risiken behoben werden. Halte deine Augen stets offen: Gefahren lauern überall. Nutzern wird empfohlen, auf Auffälligkeiten im Netz zu achten und sich der Gefahren wie mögliche Phishing-Mails oder Hackerangriffe bewusst zu sein. Wer die Sicherheit seines Kontos testen will, kann das mithilfe des Google Sicherheitschecks. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung kann hier eingerichtet werden. Auch viele Erwachsene schützen sich zu wenig. Hacker haben so ein leichtes Spiel. Tadek Pietraszek, Software Engineer Konto-Sicherheit bei Google Schweiz, nennt fünf Tipps, wie du deine Sicherheit im Netz steigern können. Nutze verschiedene Passwörter. Am besten solltest du dir für jede Website und jede App ein anderes, starkes Kennwort ausdenken. Sich zusätzlich zum Passwort einen Code aufs Smartphone schicken zu lassen, verstärkt die Sicherheit. So musst du mit der Eingabe des zugesandten Codes die Anmeldung bestätigen. Wähle eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Art von Anmeldung erfordert ebenfalls einen weiteren Schritt neben der Eingabe des Passworts. Wie beispielsweise das Smartphone oder einen Sicherheitsschlüssel. Halte deine Software immer aktuell. Schiebe Updates nicht hinaus, denn mit dessen Hilfe sorgen Anbieter dafür, dass Lücken und Risiken behoben werden. Halte deine Augen stets offen: Gefahren lauern überall. Nutzern wird empfohlen, auf Auffälligkeiten im Netz zu achten und sich der Gefahren wie mögliche Phishing-Mails oder Hackerangriffe bewusst zu sein. Wer die Sicherheit seines Kontos testen will, kann das mithilfe des Google Sicherheitschecks. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung kann hier eingerichtet werden. Mehr

Von Jürgen Drews gekürt

Neben dem Betrug gibts bei ihr, die 2005 von Schlager-Legende Jürgen Drews (81) zur «Königin von Mallorca» gekürt wurde, auch gute Nachrichten. Musikalisch arbeitet sie neu mit Produzent Lalo Titenkov (56), der an Hits von Dieter Bohlen (72) mitgewirkt hat, zusammen.

Silvia Kaufmanns Single «Weihnachtsnacht» erscheint am 27. November. Und lernt sie den Pop-Titanen auch bald persönlich kennen? «Mein Leben ist voller Überraschungen – wie jetzt die Geschichte mit dem gehackten Konto. Da kann es gut sein, dass ich Dieter Bohlen auch bald treffe.»