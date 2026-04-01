Dramatische Nacht in Rickenbach LU: Ein grüner Porsche im Wert von 200'000 Franken wurde gestohlen. Dank Überwachungskameras und Polizei wurden drei mutmassliche Täter, zwei Russen und ein Franzose, festgenommen. Im Blick spricht nun der Mitinhaber der Luxusauto-Garage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch in Autogarage in Rickenbach LU, Luxus-Porsche gestohlen und sichergestellt

Die Täter sind zwei Russen und ein Franzose ohne Wohnsitz in der Schweiz

Der gestohlene Porsche 718 Spyder RS kostet rund 200'000 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ralph Donghi Reporter News

Diese Geschichte könnte glatt zu einem Actionfilm verfilmt werden! Es ist schon spät am Abend. Milot Berisha (30) hat in seine Autogarage MB Carcenter in Rickenbach LU bis um 23 Uhr gearbeitet. Er geht nach Hause, geniesst noch ein wenig den Feierabend und will ins Bett. Da passiert es!

«Ich erhielt gegen 1.37 Uhr eine Meldung eines Tesla vor unserer Garage», sagt der Mitinhaber der Autogarage für Neu- und Gebrauchtwagen. «Jemand versuchte, die Fahrertür zu öffnen.» Berisha schaut sich die Tesla-Live-Bilder auf seinem Handy an und entdeckt, dass in der Garage drin ein Auto blinkt.

«Da liefen Leute herum!»

Berisha schaut sich nun auch die Überwachungsbilder im Innern des Gebäudes an und entdeckt: «Da liefen Leute herum!» In seiner Garage stehen vor allem Luxusautos, die er zusammen mit seinem Bruder verkauft. Unter anderem stehen auch zwei Lamborghinis da. «Ich rief sofort die Polizei an und fuhr zur Garage», sagt Berisha.

Als er kurz darauf dort ankommt, hupt er erst einmal – «damit ich nicht noch einem der Männer begegne», sagt er. Dann sieht er, wie ein Mann über ein Geländer klettert. Berisha: «Da habe ich unseren grünen Porsche wegfahren hören, der im Verkaufsladen stand. Ich kenne seinen Ton sehr gut.» Der Porsche ist ein 718 Spyder RS mit 500 PS – und hat einen Neupreis von rund 200‘000 Franken. «Er ist ein spezieller Wagen, vor allem seine Farbe.»

Täter ohne Wohnsitz in der Schweiz

Als die Polizei in der Nacht auf Samstag fast zur gleichen Zeit ankommt, kann Berisha gleich zeigen, in welche Richtung der Porsche davonfuhr. «Sie gingen sofort hinterher», sagt er anerkennend. Mit Erfolg: Kurz darauf kann die Luzerner Polizei die drei Täter zusammen mit der Kantonspolizei Aargau in Dintikon AG festnehmen. Zwei stammen aus Russland, einer aus Frankreich. Sie haben keinen Wohnsitz in der Schweiz und sind zwischen 18 und 21 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft Sursee LU hat eine Untersuchung eingeleitet.

Der grüne Porsche wurde abgeschleppt. «Ich weiss noch nicht, wie gross die Schäden genau sind», sagt Berisha. Er sei zum Glück versichert, auch für die Schäden in der Garage.

Sie wollten wohl Lamborghini klauen

Inzwischen weiss Berisha, wie die Männer hineinkamen: «Beim Haupteingang. Sie schlugen dafür mit dem Fuss eine Scheibe ein.» Danach hätten sie von innen das Garagentor geöffnet. «Die Handschuhfächer der beiden Lamborghinis waren offen. Das heisst, sie wollten wohl zuerst diese Wagen klauen und suchten nach den Schlüsseln.» Doch im Normalfall seien im Gebäude gar keine Schlüssel.

Deshalb hätten sie sich für den Porsche entschieden. Dessen Schlüssel und der eines Vans vor dem Geschäft finden die Männer. «Mit dem Van haben sie dann zuerst einen anderen Tesla, der drinnen vor dem Garagentor im Weg stand, zurückgeschoben», sagt Berisha. «Es war ein Kundenauto.»

Nachdem der Weg freigeräumt ist, steigen die Diebe in den Porsche ein und fahren weg. Zurück bleiben der Schaden – und die Videobilder. «Ich habe diese Männer noch nie gesehen», sagt Milot Berisha. Es seien in letzter Zeit jedoch vermehrt Luxusautos in der Schweiz gestohlen worden, dies falle auf.

«Ich bin einfach froh, dass die Diebe erwischt wurden», sagt der Garagist.