Diebe brachen am Samstagmorgen in eine Garage in Rickenbach LU ein und stahlen einen Porsche. Die Flucht endete bei Dintikon AG. Drei junge Männer wurden festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Täter stahlen am Samstagmorgen in Rickenbach LU einen Porsche

Die Polizei stoppte die Flucht bei Dintikon AG

Die Täter sind zwischen 18 und 21 Jahre alt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr brachen mehrere Täter am Wetzwilerweg in Rickenbach LU in eine Autogarage für Neu- und Gebrauchtwagen ein. So schildert es die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Die Diebe hatten es auf einen Porsche abgesehen. Sie schafften mehrere andere Fahrzeuge so aus dem Weg, dass sie mit der Nobelkarosse abhauen konnten.

Die Flucht war aber nur von kurzer Dauer: Polizisten aus Luzern und dem Kanton Aargau nahmen das Trio bei Dintikon AG fest.

Zwei der Täter stammen aus Russland, ein weiterer aus Frankreich. Sie sind laut Mitteilung zwischen 18 und 21 Jahren alt. Die Staatsanwaltschaft Sursee hat eine Untersuchung eingeleitet.