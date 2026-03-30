Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Drei Täter stahlen am Samstagmorgen in Rickenbach LU einen Porsche
- Die Polizei stoppte die Flucht bei Dintikon AG
- Die Täter sind zwischen 18 und 21 Jahre alt
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Marian NadlerRedaktor News
Am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr brachen mehrere Täter am Wetzwilerweg in Rickenbach LU in eine Autogarage für Neu- und Gebrauchtwagen ein. So schildert es die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.
Die Diebe hatten es auf einen Porsche abgesehen. Sie schafften mehrere andere Fahrzeuge so aus dem Weg, dass sie mit der Nobelkarosse abhauen konnten.
Die Flucht war aber nur von kurzer Dauer: Polizisten aus Luzern und dem Kanton Aargau nahmen das Trio bei Dintikon AG fest.
Zwei der Täter stammen aus Russland, ein weiterer aus Frankreich. Sie sind laut Mitteilung zwischen 18 und 21 Jahren alt. Die Staatsanwaltschaft Sursee hat eine Untersuchung eingeleitet.