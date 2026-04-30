Italien zieht als Nebenkläger vor Gericht

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

Italien hatte sich zuletzt immer wieder kritisch aufgrund der angeblichen Forderung der Schweiz zur Deckung der Behandlungskosten für drei italienische Brandopfer im Spital Sitten geäussert. Nun hat Italien beantragt, sich dem Zivilverfahren im Zusammenhang mit der Tragödie von Crans-Montana anzuschliessen.

Eine Schweizer Anwaltskanzlei habe den Auftrag erhalten, die Interessen der Italienischen Republik im Verfahren zu vertreten. Dies teilte der Palazzo Chigi am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung mit.

Die Entscheidung als Nebenkläger im Strafverfahren aufzutreten, sei «durch den direkten Schaden motiviert, der dem Vermögen des italienischen Staates durch die erheblichen Ressourcen entstanden ist, die der Nationale Zivilschutzdienst für die medizinische, psychologische und logistische Unterstützung der betroffenen Landsleute mobilisiert hat», hiess es hierzu in der Erklärung.

Zudem wurde betont, dass eine Mitverantwortung lokaler Behörden an der Entstehung des Brandes als «äusserst plausibel angesehen wird». Dadurch rechtfertige sich die entschiedene Forderung nach Schadensersatz gegen alle zivilrechtlich Verantwortlichen, hiess es weiter.

Die italienische Regierung kündigte an, weiterhin «ihr grösstmögliches Engagement für die Überwachung jeder Phase des Gerichtsverfahrens in der Schweiz zu gewährleisten, für ständige und transparente Informationen über ihre Initiativen sorgen und ihre volle und ununterbrochene Unterstützung für die Familien der Opfer und die Verletzten zu bestätigen, um eine vollständige Aufklärung der Verantwortlichkeiten und Gerechtigkeit für den der nationalen Gemeinschaft entstandenen schweren Schaden zu gewährleisten».