«Ich geriet in Panik, als ich die Flammen sah»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es waren aufwühlende Szenen: Am 11. und 12. Februar wurden Jacques und Jessica Moretti mehrere Stunden lang bei der Staatsanwaltschaft in Sitten verhört – auch rund 80 Opferanwälte durften ihre Fragen stellen. Am zweiten Befragungstag trafen sie auch auf die Familien der Brandopfer, die die Morettis vor dem Eingang des Gebäudes mit ihrer Trauer konfrontierten. Mein Kollege und ​​Wallis-Reporter Martin Meul war ebenfalls vor Ort ​​und berichtete von den tumultartigen Szenen, die sich vor dem Gebäude abspielten. Zur Erinnerung: Danach wurde darüber diskutiert, ob die Morettis Polizeischutz bekommen sollten.

Nun hat der französische Radiosender RTL Zugang zu den Inhalten der beiden Befragungen erhalten. Darin finden sich neue Aussagen des Ehepaars.

«Ich versichere Ihnen mein volles Mitgefühl, es tut mir leid, kein Elternteil sollte so etwas durchmachen müssen», erklärte Jacques Moretti kurz nach 9.30 Uhr zu Beginn seiner Anhörung. «Es handelt sich um eine Katastrophe. Wir sind in Gedanken und Gebeten bei den Familien.»

Auch seine Ehefrau Jessica bekräftigte erneut, dass sie sich nicht vor der Verantwortung drücken möchte. Unter Tränen sagt sie: «Was diese Mütter durchmachen, ist unbeschreiblich. Ich bin selbst Mutter. Niemand sollte so etwas erleben müssen. Wir werden uns niemals drücken.»

Angesprochen auf ihr Verhalten während der Brandnacht sagte die 40-Jährige: «Ich wollte sofort die Feuerwehr rufen. Ich dachte, wir können wieder hineingehen, wenn alle evakuiert sind», versicherte sie.

Warum sie keinen Feuerlöscher benutzte, beantwortet sie so: «Weil ich in Panik geriet, als ich die Flammen sah. Für mich war es vorrangig, Alarm zu schlagen. Es war eine apokalyptische Szene. Ich habe nicht nichts getan. Wir sind vor Ort geblieben und haben uns dem Chaos gestellt.» Zuvor machten immer wieder Gerüchte die Runde, Jessica Moretti sei aus der Bar geflohen.

Wie RTL berichtet, waren die Antworten immer wieder von Schluchzen unterbrochen. Jessica Moretti wurde auch gefragt, ob sie während ihrer Flucht aus dem Gebäude versucht habe, jemanden zu retten.

«Ich wollte die Menschen in meine Arme nehmen. Um der Staatsanwältin zu antworten: Bevor ich hinaufging, habe ich das nicht getan, weil ich dachte, dass mir alle folgen würden. Ich dachte nicht, dass es so schlimm war, ich dachte, ich würde hinausgehen und wir könnten dann wieder hinuntergehen, um das Feuer zu löschen.»