SBB-Update legte alle Schalter in der Schweiz lahm

Am Mittwoch ging in den SBB-Reisezentren gar nichts mehr. Wie es zur IT-Panne kam.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizweiter IT-Ausfall legte am Mittwoch alle 115 SBB-Reisezentren lahm

Störung durch Software-Update verursacht, Zugverkehr jedoch nicht betroffen

SBB-Verkaufskanäle laut Unternehmen mit 98 Prozent normalerweise verfügbar

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Mittwochmorgen im SBB-Reisezentrum am Zürcher Hauptbahnhof: Ein Familienvater will für seine Tochter ein GA kaufen. Er wird vertröstet. «Es tut mir mega leid, aber wir haben in der ganzen Schweiz ein IT-Problem», sagt die SBB-Mitarbeiterin. «Das kann noch länger dauern, kommen Sie am besten morgen wieder.» Der Familienvater entgegnet: «Aber ich war doch gestern in Altstetten. Da hats auch nicht funktioniert – und Altstetten sagt, ich soll nach Zürich gehen.»

Was ist mit der SBB-IT los? Die SBB bestätigen gegenüber Blick eine schweizweite IT-Panne. Am Mittwoch standen 25 Minuten lang, von 8.05 bis 8.30 Uhr, alle 115 SBB-Reisezentren in der Schweiz still. Der Grund: Probleme nach einem Software-Update. «Die Vertriebssysteme erhalten alle drei Wochen Updates. Diese finden normalerweise in der Nacht statt. Das Update am Mittwochmorgen musste wegen einer Fehlerkorrektur durchgeführt werden. Dabei entstand eine Störung», sagt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg. «Wir bedauern die Störung am Verkaufssystem.» Der Zugverkehr war dadurch nicht beeinträchtigt.

Ein Totalausfall komme sehr selten vor, betonen die SBB. «Die Verfügbarkeit der Verkaufskanäle ist mit 98 Prozent sehr hoch.» Die Panne am Dienstag in Altstetten ZH habe nichts damit zu tun: «Es war ein lokaler Vorfall, bei dem kurzzeitig nicht aufs System zugegriffen werden konnte.»

Die meisten SBB-Kunden kaufen ihr Ticket über die App oder am Automaten. Manche Dienstleistungen gibts aber nur am Schalter, zum Beispiel ein Schnupper-Halbtax. Anders als in Deutschland, wo man eine Probe-Bahncard oder das Deutschlandticket problemlos online kaufen kann, verlangen die SBB und die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass den umständlichen Gang zum Schalter.