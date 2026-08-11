Chaos am Diplomatie-Tag in Locarno: Aufgrund eines Unterbruchs kamen mehrere Botschafter zu spät zum Filmfestival. Ein Kurzschluss stoppte den Verkehr stundenlang. Der Frust war gross.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kurzschluss legte Bahnverkehr zwischen Cadenazzo und Locarno am Montag lahm

Züge der Linien RE80 und S20 während Stunden blockiert

Störung von 12.45 bis 19 Uhr, SBB entschuldigten sich

Ärgerlicher Zwischenfall am Rande des Filmfestivals in Locarno: Mehrere Botschafter kamen am Montag zu spät zur Veranstaltung am traditionellen Diplomatie-Tag des Events. Auf der Bahnstrecke im Tessin zwischen Cadenazzo und Locarno ging gar nichts mehr. Die Züge kamen nicht mehr durch und während Stunden gab es Probleme. Blick-Redaktor Raphael Rauch war vor Ort und erlebte den Frust hautnah mit.

«Einige Botschafter kamen zu spät, weil sie Opfer der SBB wurden. Sie machten sich über die SBB lustig und sagten: Nicht einmal in der Schweiz fahren die Bahnen pünktlich», berichtet Rauch.

Stundenlanger Unterbruch

Auf Anfrage erklärten die SBB, dass ein Kurzschluss für den Unterbruch verantwortlich war. «Zwischen Cadenazzo und Tenero kam es um circa 12.45 Uhr zu einem Kurzschluss, deshalb war der Bahnverkehr zwischen Cadenazzo und Locarno unterbrochen. Betroffen waren die Linien RE80 und S20.»

Umgehend versuchten Fachleute, die Störung zu beheben. Gegen 19 Uhr am Montag war der Unterbruch wieder behoben. Die SBB schrieben, dass sie sich bei den Reisenden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.

«Das verstehe ich nicht»

Auch Reisende aus dem Tessin nach Zürich hatten massive Schwierigkeiten. Ein Leserreporter zu Blick: «Was ich nicht verstehe: Warum fährt kein Busersatz direkt von Locarno nach Bellinzona, sondern nur bis zu einem Bahnhof, wo Züge nach Lugano und Chiasso fahren? So wird die Verspätung ja zusätzlich vergrössert.»

Dazu sagen die SBB: «Unser Ziel ist es, so weit wie möglich mit dem Zug zu fahren, weil sich dadurch viel mehr Reisende befördern lassen und der Zug meistens auch schneller ist als ein Bus auf der Strasse.»