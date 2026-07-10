Hitze, defekte Klimaanlage und ein überfüllter Anschlusszug: Für einen Blick-Leser wurde die Reise ans Moon+Stars-Festival in Locarno zur Geduldsprobe. Der Baselbieter ärgert sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 34-jähriger Leser erlebte Zug-Chaos auf Weg zum Moon+Stars-Festival

Klimaanlage defekt, Zug überfüllt, Einsteigen in Arth-Goldau nicht möglich

Abfahrt Gelterkinden: 11.34 Uhr, fast eine Stunde ohne Klimaanlage

Janine Enderli Redaktorin News

Die Nerven eines Blick-Lesers (34) liegen blank. Was eigentlich eine entspannte Zugfahrt ans Moon+Stars-Festival in Locarno TI hätte werden sollen, entwickelt sich zu einer echten Geduldsprobe.

Die Odyssee beginnt bereits kurz nach der Abfahrt. «Wir sind um 11.34 Uhr in Gelterkinden BL in den Zug Richtung Luzern gestiegen», erzählt der Schweizer. Kaum hatten er und seine Begleitung ihre Plätze eingenommen, bemerkten sie, dass die Klimaanlage offenbar im gesamten Zug ausgefallen war. «Bei diesen Aussentemperaturen war es natürlich richtig, richtig warm.» Fast eine Stunde lang hiess es deshalb: schwitzen.

«Der Zug war komplett ausgebucht»

Die Ankunft in Luzern sei dann eine Erleichterung gewesen. «Ich glaube, alle waren froh, als wir aussteigen konnten», sagt der 34-Jährige.

Doch die Freude über die Verschnaufpause währte nur kurz. Im Anschlusszug nach Luzern funktionierte die Klimaanlage zwar wieder – die Erleichterung hielt jedoch nicht lange an. Beim nächsten Umstieg in Arth-Goldau SZ wartete bereits das nächste Problem: Als der Leserreporter dort in den Zug Richtung Locarno einsteigen wollte, war an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken. «Der Zug war komplett ausgebucht. Wir kamen gar nicht erst rein.»

Eine Sitzplatzreservation hatte der Baselbieter, wie er selbst einräumt, nicht. Dennoch sei er überrascht gewesen, dass für ihn und seine Begleitung kein Platz mehr frei war. «Wir mussten auf den nächsten Zug warten. Das ist schon ärgerlich», sagt er.

Das sagen die SBB

Auf Blick-Anfrage erklären die SBB, dass die Klimaanlagen an Hitzetagen in den Zügen unter Volllast laufen. «Dadurch kommt es eher zu Störungen oder Ausfällen», so das Bahnunternehmen. «Die SBB bedauern die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Reisenden.» Nach Möglichkeit würden Züge oder einzelne Wagen mit ausgefallenen Klimaanlagen ersetzt. «Je nach Verfügbarkeit ist das leider nicht immer möglich.» Ist nur ein Wagen betroffen, könnten Reisende in einen anderen Wagen wechseln, erklärt SBB-Mediensprecher Reto Schärli.

Auch zum überfüllten Zug in Arth-Goldau nehmen die SBB Stellung. Beim betroffenen Eurocity von Zürich nach Milano Centrale habe es kurzfristig eine Änderung gegeben. «Wegen einer Störung an einem anderen Zug musste eine Komposition für eine andere Verbindung verwendet werden.» Deshalb sei der Eurocity verkürzt und mit eingeschränktem Platzangebot unterwegs gewesen.

Zum erwarteten Besucheransturm ans Moon+Stars-Festival erklären die SBB generell: «Da sich die Anreise von Musikfans erfahrungsgemäss über den Tag verteilt, setzen die SBB keine Verstärkungszüge für die Anreise ein. Für die Rückreise hingegen verkehren Extrazüge am späten Abend Richtung Zürich und Lugano.»