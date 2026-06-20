Das Wetter setzt den SBB zu. Nach heftigen Gewittern warnt die Bahn bereits vor neuen Problemen – diesmal wegen hoher Temperaturen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unwetter flutete Zürcher HB am Freitag

Störungen auf der Strecke nach Stuttgart: Baum und Technikprobleme, Strecke war 22.40 Uhr wieder frei

SBB: Schienen könnten bei Hitze 60 Grad heiss werden, 20 Klimaanlagen sind täglich defekt

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Der Zürcher Hauptbahnhof bot am Freitagabend ein ungewohntes Bild: Wasser sammelte sich in den Passagen, vereinzelt standen Perrons unter Wasser. Pendler mussten durch Pfützen waten – Szenen, die man aus Entwicklungsländern kennt, nicht aber aus Zürich.

Auch der Bahnbetrieb blieb nicht verschont. Das Unwetter wirbelte Blachen und Abdeckungen in den Gleisbereich. «Das führte vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen. Die Objekte konnten jedoch meist rasch entfernt werden», sagt SBB-Sprecher Moritz Weisskopf zu SonntagsBlick. Auf der Strecke zwischen Schaffhausen und Singen (D) kam es zu einem Unterbruch. «Ein umgestürzter Baum hat den Zugverkehr auf der Strecke beeinträchtigt. Unsere Techniker konnten das Problem jedoch zeitnah beheben, sodass die Strecke gegen 22.40 Uhr wieder freigegeben werden konnte», teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste von Zürich nach Stuttgart (D) kamen in Schaffhauser Hotels unter.

Hitzewelle hält die Bahn auf Trab

Kaum ist der Regen vorbei, droht bereits die nächste Belastungsprobe: Meteo Schweiz erwartet in der kommenden Woche Temperaturen von 32 bis 35 Grad. Solche Hitze kann der Bahninfrastruktur zusetzen. «Schienen können sich auf bis zu 60 Grad erhitzen», teilen die SBB mit. Im Extremfall drohen Gleisverwerfungen – vor allem bei älteren Anlagen oder nach Bauarbeiten. Moderne Gleise seien stabiler; im Schnitt registrieren die SBB drei bis sieben solcher Fälle pro Jahr.

Ausser den Schienen können auch Signalanlagen überhitzen – und die Klimaanlagen in Zügen geraten an ihre Grenzen. Im Durchschnitt fallen jeden Tag etwa 20 SBB-Klimaanlagen aus; bei extremer Hitze steigt das Risiko. Erst patschnass, dann zu heiss: Das Wetter hält die SBB auf Trab.

16-Jährige schwer verletzt

Keine Entwarnung konnten die Behörden in Bezug auf eine 16-jährige Jugendliche geben: Ein herabfallender Ast verletzte die junge Frau schwer. «Sie musste in kritischem Zustand ins Spital transportiert werden», teilte die Stadtpolizei Zürich mit. Sie erlitt schwere Verletzungen im Bereich von Kopf und Schultern und wird weiterhin im Spital behandelt.