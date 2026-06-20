Mehrere Explosionen erschütterten am Abend die Zürcher Gemeinde Uitikon. Grund war ein Brand in einem Feuerwerkslager.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Atemlose Nacht für die Einsatzkräfte in Zürich. Nach dem heftigen Unwetter am Abend brannte es in der Nacht auf Samstag in einem Feuerwerkslager in Uitikon ZH. Mehrere Leser berichteten von Explosionen. Auf Leserbildern ist ein Feuer und eine gewaltige Rauchsäule zu sehen.

User auf der Plattform Reddit schrieben von einer Druckwelle, die man bis nach Regensdorf, Albisrieden und Altstetten gespürt habe. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Einsatz. Ob es einen Zusammenhang mit dem Gewitter gibt, ist aktuell noch unklar. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

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