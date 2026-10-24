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Grau und nass
Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter

Kalte Bise, Regen und Sturmböen: Der Samstag wird im Norden der Schweiz garstig, in den Bergen fällt ab 1000 bis 1300 Metern Schnee. Im Tessin zeigt sich dagegen bei bis zu 17 Grad die Sonne.
Publiziert: vor 1 Minute
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In den Bergen fällt am Samstag einiges an Schnee.
Foto: Meteo Schweiz (Screenshot)

Darum gehts

  • Im Norden bringt der Samstag kalte Bise, dichte Wolken, Regen und wiederholt Sturmböen mit sich
  • In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 bis 1300 Meter, Hochlagen sind bereits frostig
  • Im Tessin ist es sonnig und mild, bei blauem Himmel steigen die Temperaturen bis auf 17 Grad
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Janine EnderliRedaktorin News

Das Wochenende startet mit einer kalten Bise: Das Sturmtief, das am Freitag Regen, Sturmböen nach Europa gebracht hat, wirkt sich auch am Samstag noch auf das Wetter in der Schweiz aus.

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Der Tag startet windig. Immer wieder ziehen dichte Wolkenfelder über den Norden, die zeitweise Regen bringen. Richtig garstig wird es weiter oben. In den Bergen wehen kräftige Sturmböen und die Schneefallgrenze sinkt deutlich.

Kühle Temperaturen

Ab 1000 bis 1300 Metern mischen sich Schneeflocken unter die Tropfen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 10 Grad. Die gefühlte Temperatur dürfte sich jedoch kühler anfühlen. In den Hochlagen herrschen bereits frostige Minusgrade.

Ein komplett anderes Bild zeigt sich hingegen auf der Alpensüdseite. Wer ins Tessin flieht, könnte sich fast wie in einer anderen Jahreszeit fühlen. Viel Sonnenschein, strahlend blauer Himmel und spürbar mildere Temperaturen laden zu ausgedehnten Spaziergängen bei 17 Grad ein. Während der Norden bibbert, heisst es im Süden also: Sonne tanken!

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