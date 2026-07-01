DE
FR
Abonnieren
Blick-Reporter sucht nach der Null-Grad-Grenze
1:21
Auf über 4000 Metern:Blick-Reporter sucht nach der Null-Grad-Grenze

Staunen in den sozialen Medien – Sorge bei den Experten
Gigantische Wasserfälle stürzen das Matterhorn hinunter

Ein spektakuläres Foto zeigt Wasserfälle, die über die Nordwand des Matterhorns stürzen. Viele hielten das Bild für eine KI-Fälschung. Doch die Aufnahme ist echt – und für Experten ein eindrückliches Warnsignal des Klimawandels.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Kommentieren
1/4
Ein spektakuläres Foto zeigt Wasserfälle, die über die Nordwand des Matterhorns stürzen.
Foto: facebook/Henry Lauber

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am 25. Juni: Wasserfälle an der Nordwand des Matterhorns entdeckt
  • Experten warnen vor Permafrost-Tauen und erhöhter Felssturzgefahr
  • Nullgradgrenze an dem Tag zwischen 4500 und 4800 Metern
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Das Bild sorgte über die Landesgrenzen hinaus für Staunen. Über die steile Nordwand des Matterhorns schiessen plötzlich riesige Wasserfälle talwärts. In den sozialen Medien vermuteten manche sogar ein KI-generiertes Fake. Doch die Aufnahme ist echt.

Wie die Walliser Zeitung «Le Nouvelliste» und der Tessiner Sender RSI berichten, entstand das Foto am 25. Juni um 18.10 Uhr. Aufgenommen hat es der 78-jährige Zermatter Bergführer Harry Lauber von seinem Chalet aus. «In Zermatt fielen nur wenige Regentropfen, aber über dem Gipfel des Matterhorns entwickelte sich ein Gewitter», sagte Lauber. Das Naturschauspiel habe «nur fünf bis zehn Minuten» gedauert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Zu hohe Nullgradgrenze

Weiter erklärt der langjährige Bergführer auch, wie es zu den spektakulären Wasserfällen kam: «Warme Luft steigt an den steilen Berghängen auf und begünstigt so die Entstehung lokaler Gewitter. Das Wasser fliesst dann die Wände hinab und bildet diese Wasserfälle.» Laut Le Nouvelliste beobachtete Lauber ein ähnliches Ereignis zuvor erst einmal – während eines Hagelgewitters im Sommer 2022.

Mehr zum Thema Gebirge
«Selbst auf über 4000 Meter ist es heiss, das ist traurig»
Mit Video
T-Shirt-Wetter auf 4000 Metern
Findet Blick-Reporter Martin Meul die Null-Grad-Grenze?
Zehn Bergsteiger sterben an einem Wochenende
Todesdrama in den Alpen
Zehn Bergsteiger sterben an einem Wochenende
«Ein 9-Minuten-Ei muss hier 20 Minuten kochen»
Unterstützt durch
«Ein 9-Minuten-Ei muss hier 20 Minuten kochen»
Auf 3830 Meter über Meer
«Ein 9-Minuten-Ei muss hier 20 Minuten kochen»
Das ist die natürlichste Klimaanlage der Schweiz
Mit Video
Geheimtipp für Hitzetage
Blick-Reporter Benjamin Gwerder findet verstecktes Juwel

Dass die Wassermassen diesmal über die fast senkrechte Nordwand stürzten, hängt auch mit den hohen Temperaturen zusammen. Meteorologe Luca Nisi von «Meteo Schweiz» erklärte gegenüber RSI: «Früher hätte derselbe Niederschlag den Berg wahrscheinlich weiss gefärbt, statt Regen zu bringen.» Die Nullgradgrenze lag an diesem Tag bei rund 4500 bis 4800 Metern.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Eiswand völlig verschwunden

Für Experten ist das Bild deshalb weit mehr als eine spektakuläre Aufnahme. Die italienischen Glaziologen Riccardo Scotti und Giovanni Baccolo sprechen gegenüber der Walliser Zeitung von einer Szene, die früher «äusserst selten» gewesen wäre. Die einst berühmte Eiswand des Matterhorns gehöre «nun der Vergangenheit an».

Regen in dieser Höhe beschleunigt zudem das Auftauen des Permafrosts und erhöht die Gefahr von Felsstürzen. «Dieses Jahr sehe ich die Nordwand zum ersten Mal völlig ohne Eis», sagte Lauber gegenüber RSI. Wo früher selbst im Hochsommer noch mächtige Eisfelder hingen, sei heute nichts mehr übrig.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen