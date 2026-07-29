Am Mittwochmorgen krachten Diebe mit einem Fahrzeug in eine Luxusboutique. Vier Verdächtige, darunter zwei Jugendliche, wurden festgenommen. Die Polizei konnte den Grossteil der Beute sichern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luxusboutique in Crans-Montana VS am Mittwochmorgen ausgeraubt

Vier mutmassliche Täter festgenommen, darunter zwei Minderjährige aus Frankreich

Grossfahndung führte zur Sicherstellung des grössten Teils der Beute

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Mittwochmorgen nahmen die Diebe die Luxusboutique an der Rue du Prado in Crans-Montana ins Visier: Die mutmasslichen Täter zertrümmerten die Schaufensterscheibe des Geschäfts mithilfe eines als Rammbock eingesetzten Fahrzeugs. Anschliessend verschafften sie sich Zutritt und entwendeten verschiedene Gegenstände, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei Wallis fackelte nicht lange und leitete umgehend eine gross angelegte Fahndung ein. Dabei arbeitete sie mit weiteren Regionalpolizeien, der Kantonspolizei Waadt sowie dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) zusammen.

Das ist über die Täter bisher bekannt

Nach umfangreichen Fahndungsmassnahmen konnten die vier mutmasslichen Täter schliesslich festgenommen werden. Es handelt sich um zwei französische Staatsangehörige im Alter von 17 beziehungsweise 16 Jahren sowie um zwei volljährige männliche Personen, deren Identität noch geklärt werden muss. Der grösste Teil des Deliktsguts konnte laut Mitteilung sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht des Kantons Wallis haben eine Untersuchung eingeleitet. Für die Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.