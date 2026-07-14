Am Sonntag kam es in Vercorin im Kanton Wallis zu einem tödlichen Unfall. Ein 46-jähriger Schweizer verlor die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab.

Kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag startete ein Gleitschirmpilot vom Startplatz Crêt du Midi auf rund 2'300 Metern in Vercorin im Kanton Wallis. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt, verlor der 46-jährige Schweizer kurz darauf aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte zu Boden.

Personen, die den Vorfall mitangesehen hatten, alarmierten die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Gleitschirmpilot wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Er erlag später sienne Verletzungen.