Am Dienstag ist ein Wanderer im Gebiet der Europahütte auf dem Gemeindegebiet von Randa im Kanton Wallis in den Tod gestürzt. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wanderer (†27) stirbt bei Randa VS auf 2220 Metern Höhe

Begleiter fand ihn bewusstlos, Rettungskräfte konnten ihn nicht retten

Staatsanwaltschaft untersucht Unfallumstände, Opfer war deutsch-dänischer Staatsbürger

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag begaben sich zwei Wanderer zur Europahütte oberhalb von Randa auf rund 2220 Metern über Meer. Nach ihrer Ankunft begab sich einer der beiden gegen 15.30 Uhr allein in die Umgebung, während sein Begleiter vor Ort blieb.

Als der Wanderer nicht zur Hütte zurückkehrte, machte sich sein Begleiter auf die Suche nach ihm. Er fand ihn regungslos unterhalb des Wanderwegs liegend vor, weshalb er die Rettungskräfte alarmierte und umgehend Reanimationsmassnahmen einleitete.

Wanderer stürzt und stirbt

Eine Patrouille der Kantonspolizei Wallis sowie die Rettungskräfte der Air Zermatt wurden umgehend aufgeboten. «Trotz der unverzüglich eingeleiteten und fortgesetzten Reanimationsmassnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Wanderer noch am Ereignisort», schreibt die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Beim Opfer handelt es sich um einen deutsch-dänischen Staatsangehörigen (†27). Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.